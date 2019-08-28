اتحاد عمال هيونداى موتور يوافق مبدئيا على اتفاق الأجور بدون إضراب

وافقت شركة هيونداي موتور واتحاد العمال بالشركة مبدئيا على اتفاق الأجور عن طريق المفاوضة المشتركة وبدون إضراب.



وتوصلت الإدارة والاتحاد في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء إلى الاتفاق المبدئي على الأجور وظروف العمل لعام 2019 بعد عقد 22 جلسة من المفاوضات.



ويشمل الاتفاق المبدئي زيادة 40 ألف وون (33 دولار) في الراتب الشهري الأساسي، ومكافأة مالية تبلغ 150% من معدل الأجر الشهري بالإضافة إلى 3 ملايين وون على أساس الأداء، وغيرها.



واتفقت الإدارة والاتحاد على مواصلة الجهود المشتركة لتحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية في الجودة للتغلب على المخاطر الاقتصادية مثل تراجع الطلب على السيارات نتيجة ركود الاقتصاد العالمي، وتفاقم الغموض حول الصناعة على خلفية الثورة الصناعية الرابعة، ليتوصلا في النهاية إلى اتفاق حول زيادة الأجور والمكافآت بشكل معقول.



وأكدتا بشكل خاص على ضرورة بذل الجهود للتغلب على الأزمات الناتجة عن الخلاف الاقتصادي بين كوريا الجنوبية واليابان، وتصاعد الحرب التجارية بين أقوى اقتصاديين في العالم.



وفي هذا السياق، يأتي الاتفاق المبدئي بين الإدارة ونقابة العمال بدون إضراب لأول مرة منذ 8 سنوات.



وقالت الإدارة إنها عملت على إعداد الاتفاق للتغلب على الأزمات والسعي نحو المستقبل بخطوات ثابتة وسط الغموض الذي يحوم حول الأعمال التجارية، فضلا عن مواجهة التغير السريع في صناعة السيارات، مضيفة أنها ستركز جهودها لتلبية توقعات العملاء.



ومن جانبه، أوضح اتحاد العمال أنه وضع في اعتباره الأوضاع السياسية في شبه الجزيرة الكورية والاقتصاد المحلي والعالمي وصناعة السيارات، موضحا أن إنهاء اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية بين كوريا الجنوبية واليابان، وإزالة اليابان كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء للشركاء التجاريين الموثوق بهم، وغيرها، كان ضمن العناصر الرئيسية التي دفعته للموافقة على الاتفاق المبدئي.



هذا وتبنت الإدارة واتحاد العمال فيما يتعلق بالصعوبات التي تواجه الشركات تعاونية لصناعة الأجزاء، إعلانا مشتركا لتطوير صناعة السيارات من خلال التعايش والتعاون.



وبموجب الإعلان، ستقدم هيونداي قروضا يبلغ حجمها 92.5 مليار وون بمعدل فائدة منخفض إلى الشركات التعاونية لدعم إداراتها ومشاريع التطوير والبحث.



ومن المقرر أن يصوت أعضاء الاتحاد على قبول الاتفاق المبدئي في يوم 2 سبتمبر المقبل.