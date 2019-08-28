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رياضة

"تشونغ- جو" تثبت أهليتها للحصول على لقب "مركز الفنون القتالية بالعالم"

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 07:18 ص
جريدة الدستور
وكالات
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تعتبر "بطولة العالم للألعاب القتالية بتشونغ-جو 2019" التي ستفتتح يوم 30 من الشهر الجاري، في دورتها الثانية منافسة عالية شاملة وفريدة للفنون القتالية في العالم، علما بأن الدورة الأولى للبطولة عقدت في عام 2016.

ويركز إقليم تشونج - تشيونج الشمالي الذي تقع به مدينة تشونغ-جو المضيفة للبطولة، جهوده على أن تتطور البطولة لتصبح "أولمبياد للرياضات القتالية" يدمج فيها مختلف الفنون القتالية مع ثقافات الشعوب.

ويمتلك إقليم تشونج - تشونج الشمالي تاريخ طويل من الفنون القتالية، حيث اشتهر منذ قديم الزمن بثرائه بالفنون القتالية.

كما يعد مركزا للرياضات الكورية الأصل: التايكواندو والـ"تيك-كيون"، ويتواجد مقر الاتحاد الكوري لرياضة تيك-كين بالإقليم.

وتعد مدينة تشونغ-جو محل ميلاد بطولة العالم للألعاب القتالية.

يشار إلى أن الاهتمام بالفنون القتالية تزايد في كافة أرجاء العالم، بعد أن عينت منظمة اليونيسكو "الفنون القتالية" ضمن التراث الثقافي الإنساني غير المادي عام 1997.

وتزامنا مع القرار سالف الذكر، أقامت مدينة تشونغ-جو "مهرجان تشونغ-جو للفنون القتالية" على مستوى عالمي عام 1998.

وكان المهرجان عبارة عن استعراضات للفنون القتالية، غير أنه بعد عام 2000، بدأ اللاعبون الأجانب أيضا في المشاركة في مسابقاته.

وتم تشكيل الاتحاد العالمي للفنون القتالية (World Martial Arts Union، WoMAU) بمشاركة 40 دولة في أكتوبر عام 2002، ويتخذ الاتحاد تشونغ-جو مقرا له، وهو منظمة غير حكومية نال اعتماد منظمة اليونيسكو التابعة للأمم المتحدة.

ومع إقامة بطولة العالم للفنون القتالية بتشونغ-جو عام 2016، توجهت أنظار العالم إلى إقليم تشونغ-تشيونغ الشمالي.

وبعد نجاح البطولة، تم إنشاء المركز العالمي للفنون القتالية (International Centre of Martial Arts for Youth development and engagement، ICM) التابع لمنظمة اليونيسكو في تشونغ-جو.

ويلعب المركز دورا محوريا في نشر الفنون القتالية في العالم، كما يحاول التقرب من الفنون القتالية بصورة أكاديمية ونشر الوعي بالفنون القتالية باعتبارها ثقافة تقليدية.

ومن ناحية أخرى، تعلب اللجنة العالمية لمحترفي الفنون القتالية (World Martial Arts Masterships Committee، WMC) أيضا دور كبيرا بصفتها منظمة عالمية.

وتقوم اللجنة باختيار مدينة مضيفة للبطولة كل 4 أعوام بالإضافة إلى تنظيم وتطوير وتنسيق مختلف المباريات، على غرار اللجنة الأولمبية العالمية (IOC) التي تنظم الأولمبياد.

ويذكر أنه تم إطلاق لجنة محترفي الفنون القتالية في إندونسيا العام الماضي، لتصبح أول دولة خارج كوريا تمتلك لجنة للفنون القتالية.

وقال مسئول في لجنة تنظيم البطولة "سنبذل كل ما في وسعنا ليصبح إقليم تشيونغ تشيونغ الشمالي مركزا للفنون القتالية في العالم وأن يتم استضافة البطولة بنجاح."

يشار الى أن بطولة العالم للألعاب القتالية بتشونغ-جو2019 ستفتتح تحت شعار "خارج حدود الزمن، جسر لتواصل العالم" يوم 30 من الشهر الجاري وحتى يوم 6 سبتمبر.
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