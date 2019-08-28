الشاحنة دراجون لـ"سبيس أكس" تعود بعينات علمية من محطة الدولية

عادت مركبة الشحن "دراجون" التابعة لشركة تكنولوجيا استكشاف الفضاء الأمريكية "سبيس أكس" اليوم الأربعاء إلى الأرض محملة بعدد من العينات والمعدات العلمية من محطة الفضاء الدولية.



وغادرت المركبة المحطة الفضائية في الساعة 10:59 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في رحلة استغرقت ما يقرب من ست ساعات في طريق عودتها إلى الأرض.



وهبطت المركبة الفضائية في المحيط الأطلنطي في الساعة 4:21 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة على بعد حوالي 300 ميل (483 كيلومترا) جنوب جربي لونج بيتش بولاية كاليفورنيا، وفقا لوكالة ناسا الفضائية.



ومن المتوقع أن تقوم سفينة استعادة بانتشال الكبسولة من البحر.



وأطلقت سبيس أكس المركبة الفضائية في 25 يوليو محملة بحوالي 2268 كيلوجراما من المواد البحثية والمعدات ولوازم الطاقم في مهمة إعادة تموين إلى محطة الفضاء الدولية.



وأعادت المركبة الفضائية أكثر من 1200 كيلوجرام من المواد المخبرية من المحطة الفضائية.



من بين تلك التجارب التي أجريت دراسة فهم مرض الزهايمر تحت تأثير الجاذبية الصغرى، لتقييم إذا ما كانت الجاذبية الصغرية ستؤثر على تكوين ألياف الأميلويد، التي قد تشكل خطرا على رواد الفضاء الذين يحلقون لفترات طويلة.



وتجربة أخرى تتعلق بعملية نقل السوائل من خزانات صلبة إلى خزانات مرنة مصنوعة من مطاط السيليكون.



وستمكن هذه القدرة من توفير الوقود للأقمار الصناعية الصغيرة في المدار وليس قبل الإطلاق، مما قد يوفر كتلة الإطلاق وحجمها.