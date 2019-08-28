الأربعاء 28 أغسطس 2019 الموافق 27 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

تكنولوجيا

الشاحنة دراجون لـ"سبيس أكس" تعود بعينات علمية من محطة الدولية

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 07:16 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
عادت مركبة الشحن "دراجون" التابعة لشركة تكنولوجيا استكشاف الفضاء الأمريكية "سبيس أكس" اليوم الأربعاء إلى الأرض محملة بعدد من العينات والمعدات العلمية من محطة الفضاء الدولية.

وغادرت المركبة المحطة الفضائية في الساعة 10:59 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في رحلة استغرقت ما يقرب من ست ساعات في طريق عودتها إلى الأرض.

وهبطت المركبة الفضائية في المحيط الأطلنطي في الساعة 4:21 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة على بعد حوالي 300 ميل (483 كيلومترا) جنوب جربي لونج بيتش بولاية كاليفورنيا، وفقا لوكالة ناسا الفضائية.

ومن المتوقع أن تقوم سفينة استعادة بانتشال الكبسولة من البحر.

وأطلقت سبيس أكس المركبة الفضائية في 25 يوليو محملة بحوالي 2268 كيلوجراما من المواد البحثية والمعدات ولوازم الطاقم في مهمة إعادة تموين إلى محطة الفضاء الدولية.

وأعادت المركبة الفضائية أكثر من 1200 كيلوجرام من المواد المخبرية من المحطة الفضائية.

من بين تلك التجارب التي أجريت دراسة فهم مرض الزهايمر تحت تأثير الجاذبية الصغرى، لتقييم إذا ما كانت الجاذبية الصغرية ستؤثر على تكوين ألياف الأميلويد، التي قد تشكل خطرا على رواد الفضاء الذين يحلقون لفترات طويلة.

وتجربة أخرى تتعلق بعملية نقل السوائل من خزانات صلبة إلى خزانات مرنة مصنوعة من مطاط السيليكون.

وستمكن هذه القدرة من توفير الوقود للأقمار الصناعية الصغيرة في المدار وليس قبل الإطلاق، مما قد يوفر كتلة الإطلاق وحجمها.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. سعر الذهب سيتجاوز 900 جنيه نهاية 2019

منذ حوالي 12 ساعة

الباز يكشف لأول مرة موعد افتتاح المتحف المصري الكبير

منذ حوالي 21 ساعة

القبض على صاحب سلسلة مطاعم "مؤمن" في كمين بالشروق

منذ حوالي 15 ساعة

على طريقة "التجربة الدنماركية".. موقع إباحي على شاشة عرض في حفل بجامعة الأزهر

ads

الصور

image description

فعاليات اليوم العاشر من مهرجان محكى القلعة

image description

"الدستور" داخل لجنة اختيار نموذج محاكاة البرلمان الإفريقى

image description

"فريق الخير" أول فريق لقصار القامة في مصر (صور)

image description

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد محمود ندا بمسقط رأسه بالبحيرة (صور)

image description

مباراة الزمالك وبطل الصومال

الأكثر قراءة

القبض على صاحب سلسلة مطاعم "مؤمن" في كمين بالشروق

على طريقة "التجربة الدنماركية".. موقع إباحي على شاشة عرض في حفل بجامعة الأزهر

مفاجأة.. سعر الذهب سيتجاوز 900 جنيه نهاية 2019

نجل حسن حمدى يوضح حقيقة القبض على والده

أيام زمان

رغم اختلاف ديانتهما.. قصة حب وارتباط جمعت بين زبيدة ثروت ولبناني

"الحاسة السادسة".. أنقذت إسماعيل ياسين من مجزرة ثأرية بإعجوبة

كذبة أثرت في حياة شريفة ماهر وأجرت عملية جراحية بسببها

في ذكري رحيل "الحبيب".. مدحت السباعي تزوج 18 مرة وكتب لأشهر المغنيين

الصحة

دراسة "تفضح" أساليب الأطباء العلاجية "غير الفعالة"

تعرف على أسباب قرحة الفم وطرق علاجها

لاصق جلدي جديد من أدوية السرطان

العلماء يكشفون «أسوأ» فصيلة دم

الرئيس نيوز

عضو الشعبة: جرام الذهب عيار 21 سيتجاوز 900 جنيه

مصر تحصد 140 ميدالية في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب

قاسم: "حزب الله" سيرد على إسرائيل بـ"ضربة مفاجئة"

تجديد حبس 6 متهمين في قضية "المحور الإعلامي للإخوان"

منوعات

امرأة تلد توأمًا يفصل بينهما 11 أسبوعًا

علماء صينيون يطورون مبيدات آفات يتحكم الضوء فى استجابة إطلاقها

أمريكي يسحب قاربًا يبلغ وزنه 220 طنًا بإصبعه

بعد 60 عاما.. بي.بي تتخارج من ألاسكا بـ 5.6 مليار دولار

كشكول

تخفيض درجات القبول في مدارس التعليم الثانوي العام والفني بشمال سيناء

تعليم الغربية تستعد للعام الدراسي الجديد بـ1266مدرسة

رئيس جامعة الإسكندرية يوجه بالاستعداد لاستقبال ١٨٠ ألف طالب

بيان رسمي.. جامعة الأزهر تنفي ظهور موقع إباحي خلال مؤتمر "المحرصاوي"

إسلام سياسي

بالأسماء.. 13 إخوانى هارب مطلوبين للعدالة فى قضية "التخابر" أبرزهم محمود عزت

رئيس حزب الفضيلة يدعو إلي تنشيط العمل السري داخل الإخوان

تجديد حبس علا القرضاوي 15 يوما بتهمة تمويل الإرهاب

السعودية تجدد دعوة "الحوار اليمني" والتوحد ضد إرهاب الحوثي


زيت وسكر

هل يتقيد صرف الواردات الحوافز بتوقيعات الحضور؟.. “التنظيم والإدارة” يجيب!

القضاء ينتصر لأصحاب المعاشات.. التفاصيل!

دورة تدريبية بـ”الرى” حول تحليل صور الأقمار الصناعية

“الري” تزيل  48047  حالة تعدٍ على النيل منذ بدء الحملة القومية

مقالات الرأي
ماجد حبته
تيكاد 7.. نحن واليابان
د.مينا بديع عبدالملك
انتخاب أسقف الإسكندرية
القس. رفعت فكرى
زجاج النافذة
ثروت الخرباوي
أسد القضاة«1»
المزيد

الثقافة

ننشر عروض وأماكن اليوم الـ 12 للمهرجان القومى للمسرح

"العقلانية التنويرية والموروث الدينى" جديد عن دار الساقى

اليوم.. حفل شعرى غنائى بمكتبة الزاوية الحمراء

ناشرون تصدر كتاب "27 خرافة شعبية عن القراءة"

صفحتنا ع الفيس بوك