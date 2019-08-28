فيتنام وماليزيا تتعهدان بتعزيز التعاون الاقتصادى

اتفق رئيس الوزراء الفيتنامي نغوين شوان فوك ونظيره الماليزي الزائر مهاتير محمد على تعزيز التعاون الاقتصادي وتعميق التعاون في مجالات الأمن والدفاع والتعاون البحري والابتكار والعلوم والتعليم والعمل بين البلدين.



وتوصل رئيسا الوزراء إلى توافق في الآراء، اليوم الأربعاء، على ضرورة اتخاذ فيتنام وماليزيا تدابير أكثر فعالية لزيادة حجم التجارة الثنائية بين البلدين من 11.5 مليار دولار في عام 2018 إلى 15 مليار دولار في الفترة 2020-2025، بحسب وكالة الأنباء الفيتنامية.



وتعهد رئيس الوزراء الماليزي بزيادة استثمارات بلاده في فيتنام ومساعدتها على تصدير سلعها إلى ماليزيا وخاصة المنتجات الزراعية.



كما اتفق الزعيمان على التعاون في مكافحة الفساد والاتجار بالبشر.



وبعد المحادثات، وقع الجانبان على خطاب نوايا بشأن توقيع مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال إنفاذ القانون والبحث والإنقاذ في البحر، وتبادلا الخطابات بشأن إنشاء مجموعة الصداقة البرلمانية الماليزية-الفيتنامية.