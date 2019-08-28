"هواوى" تعمق تعاونها مع أوروجواى فى تكنولوجيا الجيل الخامس

وقعت شركة هواوي عملاق التكنولوجيا الصيني مذكرة تفاهم مع أوروجواي لتعميق التعاون في مجال شبكات اتصالات الجيل الخامس "5 جي" والرقمنة الصناعية وتدريب الموهوبين على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



وقالت الشركة إن توقيع المذكرة تم خلال زيارة وفد برئاسة غويليرمو مونسيتشي، وزير الصناعة والطاقة والتعدين في أوروجواي لمقر الشركة في شنتشن مؤخرا.



وأعرب مونسيتشي عن رغبة في تعميق الشراكة الاستراتيجية مع شركة هواوي حول التكنولوجيات الناشئة مثل الجيل الخامس، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية.



وثمّن مونسيتشي مساهمة هواوي في التنمية الصناعية لبلاده، وقال إن تطبيقات التكنولوجيا الجديدة كانت ذات أهمية كبيرة للأورجواي التي تسعى إلى تعزيز دورها كمركز خدمة لـ هواوي في أمريكا اللاتينية.



من جانبه قال فرناندو لوجريس، سفير أوروغواي لدى الصين، الذي كان يرافق الوزير، إن منتجات هواوي تحظى بشعبية كبيرة بين الأوروجوانيين، وإن الشركة الصينية مرحب بها لاستكشاف المزيد من فرص التعاون في بلاده.



وقال رئيس عمليات هواوي في أوروجواي إن الشركة ترغب في تقديم حلول تكنولوجية متقدمة وتدريب المزيد من الشباب الموهوبين في هذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية.



وتعمل هواوي في أوروجواي منذ عام 2005.