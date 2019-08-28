علماء صينيون يطورون مبيدات آفات يتحكم الضوء فى استجابة إطلاقها

طور علماء صينيون مبيدات آفات يتحكم الضوء في استجابتها، لأجل تقليل خسائر المبيدات وزيادة فعالية استخدامها.



ومن الصعب لمبيدات الآفات التقليدية إتمام الجرعات حسب الطلب، حيث يبلغ معدل فعالية الاستخدام بين 20 حتى 30 %، الأمر الذي لا يزيد التكلفة فقط بل يؤدي إلى تلوث البيئة بشكل خطير.



وذكر علماء من معهد خفي لعلوم الفيزياء التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، أن تطوير تركيبات جديدة لمبيدات الآفات لرفع فعالية الاستخدام أصبح محورا للبحوث الزراعية والبيئية.



ويتم التحكم في إطلاق مبيدات الآفات من خلال الجمع بين المواد بما في ذلك الفحم الحيوي والأتابولجيت في جزيئات مبيدات الآفات، التي تعمل بواسطة ضوء الأشعة تحت الحمراء القريب والتأثير الحراري الناتج.



وتعد هذه التكنولوجيا عالية الفعالية من حيث التكلفة ولها آفاق تطبيق واسعة النطاق.



وتم نشر نتيجة الدراسة في موقع مجلة (الكيمياء والهندسة المستدامة) على الانترنت للجمعية الكيماوية الأمريكية.