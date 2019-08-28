ستيفنز البطلة السابقة تودع أمريكا المفتوحة أمام روسية صاعدة

خرجت سلون ستيفنز، البطلة السابقة، من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعد الخسارة المفاجئة أمام الروسية الصاعدة من التصفيات آنا كالينسكايا 6-3 و6-4 يوم الاربعاء.



ونجت اللاعبة الأمريكية المصنفة 11، التي توجت باللقب في 2017، من فرصتين لحسم المباراة لكنها أخفقت في الفرصة الثالثة بعد ضربة خلفية قوية من اللاعبة الروسية.



ولم تظهر كالينسكايا، التي خاضت أول مباراة في مسيرتها في البطولات الأربع الكبرى في الفترة المسائية وظهرت لأول مرة في استاد آرثر آش الرئيسي، أي علامات على التوتر في مقابلة ستيفنز التي بلغت دور الستة عشر في سينسناتي.



وقالت كالينسكايا ”ينتابني شعور رائع بالفوز بأول مباراة على هذا الملعب. حاولت فقط التحلي بالتركيز وعدم التفكير فيها كثيرا والتفكير في مستواي فقط“.



وخسرت كالينسكايا إرسالها مرة واحدة ونجحت في استغلال ثلاث من أربع فرص لكسر إرسال اللاعبة الأمريكية التي حظيت بدعم المشجعين.



وستلعب كالينسكايا في الدور المقبل مع الأمريكية المشاركة ببطاقة دعوة كريستي أهن.