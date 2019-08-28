رئيس هندوراس يفتتح "مكتبا دبلوماسيا" فى القدس

ذكرت حكومة هندوراس في بيان أن رئيس البلاد خوان اورلاندو هيرنانديز سيسافر إلى القدس لافتتاح مكتب دبلوماسي هناك في أول سبتمبر.



وأوضحت الحكومة في بيانها يوم الأربعاء أن المكتب سيكون ملحقا بسفارة هندوراس في إسرائيل.



وكان هيرنانديز قال في مارس إنه سيفتتح مكتبا تجاريا في القدس. ولم يتضح بعد كيف سيرتبط المكتب الدبلوماسي بالمكتب التجاري.



ولم يرد مكتب رئيس هندوراس ووزارة الخارجية على طلبات للتعقيب حتى الآن.



وكان هيرنانديز أشار في الشهور الأخيرة إلى أن حكومته تدرس نقل سفارة هندوراس إلى القدس.



وجاءت تصريحاته عقب اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل. وفي مايو الماضي، قرر ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.