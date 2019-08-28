الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا في الضفة الغربية

انلدعت مواجهات واشتباكات، فجر اليوم، بين قوات الاحتلال الإسرائيلى والشبا الفلسطينين فى عدد من المدن الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة.



وقامت قوات الاحتلال، فجر اليوم، بتنفيذ حملة اعتقالات جديدة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.



،اعتقلت قوات الاحتلال 14 فلسطينيا خلال حملة شنتها في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، وفقا لقدس برس.