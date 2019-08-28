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مصر

بالصور.. مباحثات بين مصر واليابان على هامش "قمة التيكاد"

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 06:50 ص
جريدة الدستور
محمود حفنى
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عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، صباح اليوم الأربعاء، بمدينة يوكوهاما، مباحثات قمة موسعة مع رئيس وزراء اليابان "شينزو آبى" بحضور وفدى البلدين، على هامش قمة "التيكاد"

وأكدت رئاسة الجمهورية في بيان لها، إن رئيس وزراء اليابان رحب بالرئيس السيسى، موجهًا الشكر له على تلبية الدعوة للرئاسة المشتركة للقمة السابعة للتيكاد والمتعلقة بالمشاركة الاستراتيجية بين اليابان والقارة الأفريقية، مؤكداً ما تحظى به مصر وحضارتها العريقة من تقدير لدى الشعب اليابانى.

وحرص "آبى" على الإشادة بما حققته مصر على صعيد التنمية؛ لا سيما فى إطار الإنجازات الملموسة الجارية على مستوى الإصلاح الاقتصادى، وتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، وهو ما ساهم فى تحفيز الشركات اليابانية على العمل فى مصر للاستفادة مما تتيحه تلك المشروعات من فرص استثمارية واعدة، مؤكداً فى هذا الصدد أن اليابان تولى لعلاقاتها مع مصر أهمية خاصة على صعيدى التعاون الثنائى والتشاور السياسى، وذلك لمحورية دور مصر فى محيطها الإقليمى ومنطقة الشرق الاوسط.

وأضافت رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي أعرب لرئيس الوزراء اليابانى عن تقديره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً الحرص على زيارة اليابان لترؤس قمة التيكاد، وذلك فى إطار العمل على استمرار وتعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، فضلاً عما تمثله المشاركة بين اليابان وأفريقيا من أهمية فى ظل أنها تهدف إلى تعزيز التنمية الشاملة وتحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية فى الاستقرار والرخاء.

وأوضحت رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد استعراضاً لسبل دعم المشاركة اليابانية-الأفريقية، حيث أكد الرئيس أن الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقى تضفى بُعداً استراتيجياً مهماً لإسهام مصر الفاعل فى تلك المشاركة، لا سيما فى ظل ما أبدته طوكيو من حرص على التنسيق الوثيق مع أفريقيا لتحقيق أولوياتها التنموية، من خلال أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وأجندة التنمية الأفريقية 2063 والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية للدول الأفريقية، مشيراً إلى الحرص على التعاون بين البلدين فى أفريقيا وتوظيف إمكانات مصر وقدراتها لدعم المشروعات التنموية المطروحة فى إطار المشاركة بين الجانبين وتوسيع نطاق إسهامها فى تعزيز التنمية المستدامة.
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