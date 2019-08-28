حماس تعتقل تابعين لداعش عقب الانفجارات الأخيرة

أفادت مصادر أمنية فى قطاع غزة، بأنه تم اعتقال متشددين تابعين لتنظيم داعش الإرهابى، عقب مقتل ثلاثة من رجال الأمن فى انفجارات استهدفت حواجز أمنية.



وأضافت المصادر، أن انتحاريين هاجما نقطتي تفتيش أمنيتين في القطاع، مساء أمس الثلاثاء، أسفر الهجوم عن مقتل ثلاثة من رجال الأمن، وتم نشر المئات من رجال أمن حماس في دوريات على الطرق الرئيسية.



وكانت وزارة الداخلية بالقطاع أكدت في بيان أنها تمكنت من وضع أصابعها على الخيوط الأولى لتفاصيل ما وصفته "بالجريمة النكراء ومنفذيها".



وشددت الوزارة على أن التفجيرات المشبوهة التي تستهدف خلط الأوراق في الساحة الداخلية، هي حوادث معزولة لن تؤثر على الحالة الأمنية المستقرة.