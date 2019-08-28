سماء الإمارات بعدسة طبيبة مصرية.. صور

منذ صغرها وهى تهوى السماء وتفاصيلها الصغيرة، وكان تترقب النجوم عن بعد، وتحاكى القمر ليلا، تخرجت من كلية الطب البيطرى لمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وسرعان ما خطفها فارسها على حصانه الأبيض لتغادر أرض الوطن وتبدأ حياة جديدة فى دولة الإمارات.



لم تنسى هبة أحمد، الطبيبة المصرية حلم الطفولة وشغفها الكبير بالسماء والنجوم وتفاصيلها الدقيقة، حتى بدأ فى تدخر الأموال لكى تشترى كاميرا عالية الجودة لتراقب عن قرب حلمها الأول.



وبمساعدة زوجها بدأت فى تصوير مراحل اكتمال القمر، وحالات القمر المختلفة فى أوقات الخسوف، بجانب تصوير الشمس خلال شهر رمضان المبارك.



وكان أخر صور لها تصوير مجرة درب التبانة من صحراء رزين بالدولة الإمارات، لتكشف من خلال صورها التفاصيل الدقيقة وأشكال النجوم التى تدل على عظمة الخالق.



وأكدت في تصريحات لـ"الدستور" أنها فى مرحلة البداية ولكنها ستسمر بفضل دعم زوجها وأسرتها، بجانب شغفها المستمر تجاه التصوير وخاصة السماء وتفاصيلها الدقيقة.