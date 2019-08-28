الأرصاد توضح حالة الطقس اليوم الأربعاء

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الأربعاء، معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.



وتابع عبد العال في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء"، بالإضافة إلى أن الرياح ستنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أكد رئيس هيئة الأرصاد الجوية أنها ستكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.