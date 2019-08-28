ميلانيا تشكر بريجيت ماكرون.. وترامب: أخبار مزيفة عن قمة عظيمة

وجهت ميلانايا ترامب، الشكر لزوجة الرئيس الفرنسي بريجيت ماكرون، على حسن الضيافة خلال مشاركتها في فعاليات قمة مجموعة السبع.



وقالت ميلانيا في تغريدة لها على تويتر اليوم، مرفقة بمقطع فيديو يلخص الجولة التي قامت بها رفقة زوجات الزعماء المشاركين بالقمة، ”قمة مجموعة السبع في بياريتز كانت فرصة عظيمة لقضاء بعض الوقت مع زوجات الزعماء المشاركين في هذه القمة الهامة.. شكرًا لك بريجيت ماكرون لحسن الاستضافة وللبرنامج الجذاب للغاية والذي شمل زيارات إلى مدن ساحرة والتواصل مع بعض الشباب الفرنسي“.



وفي الوقت ذاته، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن القمة كانت ناجحة ووصفها بـ“العظيمة“، معربا عن استهجانه من الأخبار التي قرأها بعد عودته من القمة، واصفا إياها بالمزيفة والتي لا تمت لواقع ما حصل بالفعل في ”القمة العظيمة“.



وكتب ترامب تغريدة قال فيها ”لقد كانت قمة مجموعة السبع في فرنسا ناجحة جدًا، لكن عندما عدت وقرأت أخبار الفاسدين والمزيفين وشاهدت العديد من المواقع، وجدت بأنها لم تعكس واقع ما حدث في قمة مجموعة السبع العظيمة!“