الداخلية بغزة: استشهاد ثلاثة فى تفجيرين استهدفا حاجزين للشرطة

أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، فجر الأربعاء، بيانا أعلنت فيه استشهاد ثلاثة من رجال الشرطة وإصابة 3 آخرين في تفجرين منفصلين استهدفا حاجزين مساء الثلاثاء.



وقال البيان إن الشهداء هم: ملازم سلامة ماجد النديم (32 عامًا) - وملازم وائل موسى محمد خليفة (45 عامًا) - ومساعدعلاء زياد الغرابلي (32 عامًا)، وجميعهم من مرتبات شرطة المرور والنجدة، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين.



وأضاف البيان، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من وضع أصابعها على الخيوط الأولى لتفاصيل الجريمة ومنفذيها، وما زالت تتابع التحقيق لكشف ملابساتها كافة، مشيرا إلى انه سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.



وأكد أن الأيدي الآثمة التي ارتكبت هذه الجريمة لن تفلت من العقاب، وستطال يد العدالة هذه الشرذمة المأجورة، التي حاولت العبث بحالة الاستقرار الأمني، واستهدفت أرواح أبطال الشرطة والأجهزة الأمنية، مشددا على أن أنه لن يسمح لأي جهة بالمساس بأمن المواطنين في قطاع غزة، وأن كل المحاولات الآثمة والمشبوهة في هذا المضمار ستبوء بالفشل.



كان المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة إياد البزم قال في وقت سابق إن شهيدين اثنين من عناصر الشرطة سقطا نتيجة انفجار وقع قرب حاجز أمني على مفترق الدحدوح بمدينة غزة"، كما وقع انفجار ثان قرب حاجز لشرطة الساحل بحي الشيخ عجلين جنوب غربي قطاع غزة.