الأربعاء 28 أغسطس 2019 الموافق 27 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

عالم

الداخلية بغزة: استشهاد ثلاثة فى تفجيرين استهدفا حاجزين للشرطة

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 05:14 ص
جريدة الدستور
طباعة
أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، فجر الأربعاء، بيانا أعلنت فيه استشهاد ثلاثة من رجال الشرطة وإصابة 3 آخرين في تفجرين منفصلين استهدفا حاجزين مساء الثلاثاء.

وقال البيان إن الشهداء هم: ملازم سلامة ماجد النديم (32 عامًا) - وملازم وائل موسى محمد خليفة (45 عامًا) - ومساعدعلاء زياد الغرابلي (32 عامًا)، وجميعهم من مرتبات شرطة المرور والنجدة، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين.

وأضاف البيان، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من وضع أصابعها على الخيوط الأولى لتفاصيل الجريمة ومنفذيها، وما زالت تتابع التحقيق لكشف ملابساتها كافة، مشيرا إلى انه سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

وأكد أن الأيدي الآثمة التي ارتكبت هذه الجريمة لن تفلت من العقاب، وستطال يد العدالة هذه الشرذمة المأجورة، التي حاولت العبث بحالة الاستقرار الأمني، واستهدفت أرواح أبطال الشرطة والأجهزة الأمنية، مشددا على أن أنه لن يسمح لأي جهة بالمساس بأمن المواطنين في قطاع غزة، وأن كل المحاولات الآثمة والمشبوهة في هذا المضمار ستبوء بالفشل.

كان المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة إياد البزم قال في وقت سابق إن شهيدين اثنين من عناصر الشرطة سقطا نتيجة انفجار وقع قرب حاجز أمني على مفترق الدحدوح بمدينة غزة"، كما وقع انفجار ثان قرب حاجز لشرطة الساحل بحي الشيخ عجلين جنوب غربي قطاع غزة.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

حقيقة اعتداء ضابط على معلمة في الإسماعيلية

منذ حوالي 12 ساعة

على طريقة "التجربة الدنماركية".. موقع إباحي على شاشة عرض في حفل بجامعة الأزهر

منذ حوالي 18 ساعة

لماذا دشن أساتذة الجامعات هاشتاج "علماء مصر غاضبون"؟

منذ يوم

القصة الكاملة لشطب صيدليات "العزبى" و"رشدى" من سجلات الصيدلة

ads

الصور

image description

فعاليات اليوم العاشر من مهرجان محكى القلعة

image description

"الدستور" داخل لجنة اختيار نموذج محاكاة البرلمان الإفريقى

image description

"فريق الخير" أول فريق لقصار القامة في مصر (صور)

image description

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد محمود ندا بمسقط رأسه بالبحيرة (صور)

image description

مباراة الزمالك وبطل الصومال

الأكثر قراءة

القبض على صاحب سلسلة مطاعم "مؤمن" في كمين بالشروق

على طريقة "التجربة الدنماركية".. موقع إباحي على شاشة عرض في حفل بجامعة الأزهر

مفاجأة.. سعر الذهب سيتجاوز 900 جنيه نهاية 2019

نجل حسن حمدى يوضح حقيقة القبض على والده

أيام زمان

رغم اختلاف ديانتهما.. قصة حب وارتباط جمعت بين زبيدة ثروت ولبناني

"الحاسة السادسة".. أنقذت إسماعيل ياسين من مجزرة ثأرية بإعجوبة

كذبة أثرت في حياة شريفة ماهر وأجرت عملية جراحية بسببها

في ذكري رحيل "الحبيب".. مدحت السباعي تزوج 18 مرة وكتب لأشهر المغنيين

الصحة

دراسة "تفضح" أساليب الأطباء العلاجية "غير الفعالة"

تعرف على أسباب قرحة الفم وطرق علاجها

لاصق جلدي جديد من أدوية السرطان

العلماء يكشفون «أسوأ» فصيلة دم

الرئيس نيوز

عضو الشعبة: جرام الذهب عيار 21 سيتجاوز 900 جنيه

مصر تحصد 140 ميدالية في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب

قاسم: "حزب الله" سيرد على إسرائيل بـ"ضربة مفاجئة"

تجديد حبس 6 متهمين في قضية "المحور الإعلامي للإخوان"

منوعات

أمريكي يسحب قاربًا يبلغ وزنه 220 طنًا بإصبعه

بعد 60 عاما.. بي.بي تتخارج من ألاسكا بـ 5.6 مليار دولار

فلبينى يقتل ابن أخيه بالمنشار وهو نائم‎

تعرف على الأسباب الحقيقية لحرائق الأمازون

كشكول

تخفيض درجات القبول في مدارس التعليم الثانوي العام والفني بشمال سيناء

تعليم الغربية تستعد للعام الدراسي الجديد بـ1266مدرسة

رئيس جامعة الإسكندرية يوجه بالاستعداد لاستقبال ١٨٠ ألف طالب

بيان رسمي.. جامعة الأزهر تنفي ظهور موقع إباحي خلال مؤتمر "المحرصاوي"

إسلام سياسي

بالأسماء.. 13 إخوانى هارب مطلوبين للعدالة فى قضية "التخابر" أبرزهم محمود عزت

رئيس حزب الفضيلة يدعو إلي تنشيط العمل السري داخل الإخوان

تجديد حبس علا القرضاوي 15 يوما بتهمة تمويل الإرهاب

السعودية تجدد دعوة "الحوار اليمني" والتوحد ضد إرهاب الحوثي


زيت وسكر

هل يتقيد صرف الواردات الحوافز بتوقيعات الحضور؟.. “التنظيم والإدارة” يجيب!

القضاء ينتصر لأصحاب المعاشات.. التفاصيل!

دورة تدريبية بـ”الرى” حول تحليل صور الأقمار الصناعية

“الري” تزيل  48047  حالة تعدٍ على النيل منذ بدء الحملة القومية

مقالات الرأي
ماجد حبته
تيكاد 7.. نحن واليابان
د.مينا بديع عبدالملك
انتخاب أسقف الإسكندرية
القس. رفعت فكرى
زجاج النافذة
ثروت الخرباوي
أسد القضاة«1»
المزيد

الثقافة

"العقلانية التنويرية والموروث الدينى" جديد عن دار الساقى

اليوم.. حفل شعرى غنائى بمكتبة الزاوية الحمراء

ناشرون تصدر كتاب "27 خرافة شعبية عن القراءة"

مناقشة كتاب "أيامى مع كايروكى" برُكن اليَاسمين

صفحتنا ع الفيس بوك