"القرى السياحية" يشن حملة لرفع إشغالات الساحل الشمالى

شن المهندس حاتم محمود رئيس جهاز القرى السياحية، حملة مكبرة على المحلات التجارية بأسواق منطقة الشانزليزية والمنطقة السابعة والمنطقة رقم ١٥ بالساحل الشمالي، لتنظيم عمل الأسواق التجارية وعدم ظهور عشوائيات بالمدن الساحلية.



وتعاون في الجولة التي شنها الجهاز بالتنسيق مع المهندس محمد خليل نائب رئيس الجهاز، كلًا من: قطاع غرب الدلتا بشرطة التعمير وقسم شرطة تعمير الساحل الشمالي وشركة التعمير للتنمية والإدارة السياحية.



وصرح رئيس جهاز القرى السياحية، بأن الحملة أسفرت عن رفع الإشغالات المخالفة وفتح ممرات المشاة وإزالة السوق العشوائي بالمنطقة السابعة ومراجعة إجراءات الحماية المدنية واشتراطات جهاز شئون البيئة فيما يخص تشغيل المحلات التجارية.