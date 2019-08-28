"العقلانية التنويرية والموروث الدينى" جديد عن دار الساقى

صدرت حديثًا عن دار الساقي للنشر والتوزيع الترجمة العربية لكتاب "الهويّة والوجود: العقلانية التنويرية والموروث الديني" للمفكر الإيراني٬ داريوش شايجان٬ وترجمة جلال بدالة، يقع الكتاب في 256 صفحة من القطع المتوسط.



وجاء علي الغلاف الخلفي للكتاب:"كيف نفكّر اليوم في عالمنا بين العقلانية التنويرية والموروثات الدينية والمتطلّب الديموقراطي؟ ما الإهتمامات الوجودية التي تسكن الوعي في الشرق والغرب؟



يسعى "داريوش" في هذا الكتاب إلى تحليل أثر الغرب وقيمه الكونية في شرق فقد بوصلته، في محاولة لتحديد الوجه الجديد لـفكر لا يقوم على صراع الحضارات، بل على الإحتفاء بالهويّات المتعدّدة.



يرسم هذا الكتاب المسيرة الفكرية الاستثنائية لقطب من أقطاب الفكر الذين درسوا العلاقة بين الشرق والغرب، وقد صاغ منذ أكثر من ثلاثين سنة مفهوم «أدلجة الدين» الذي يرى أن الممارسة الفكرية لا تقتصر على الفلسفة والتاريخ والتصوف، وإنما تشمل جميع أنواع الإبداع، ولاسيما الأدب.