اليوم.. حفل شعرى غنائى بمكتبة الزاوية الحمراء

تستضيف مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء٬ في الثالثة من عصر اليوم الأربعاء٬ الحفل الشعري الغنائي٬ والذي ينظمه مؤمن عز الدين.



وحفل شِعري غنائي مختلف تمامًا عن كل الحفلات والأمسيات التقليدية، حفل شِعري فصيح لبعضٍ من الأساتذة الأكاديميين بجامعتين مختلفتين ببلدين شقيقتين وتلميذهم الذى مشى وسار على خطاهم ودربهم نحو الإبداع، بمشاركة كلا من: الشاعر والناقد الأدبي٬ والدكتور مصطفى حسين٬ أستاذ التاريخ والحضارة بكلية دارالعلوم جامعة القاهرة، والشاعر الدكتور أبوالطيب حازم الصبيحي٬ أستاذ الأدب والنقد بكلية اللغة العربية جامعة تعز باليمن، إلى جانب فقرة المواهب الشابة والتي تشمل ثلاث مواهب شبابية يحلقوا في سماءِ الإبداع، بالإضافة إلي حفل توقيع الطبعة الجديدة من ديوان "بردية العراف" للشاعر الشاب مؤمن عزالدين، وسيقوم بتوزيع نسخ مجانية خلال الحفل.



يذكر أن مكتبة الزاوية الحمراء أسست كثمرة للتعاون المشترك بين الحكومة المصرية – ممثلة فى محافظة القاهرة ووزارة الثقافة ووزارة الاتصالات ووزارة التعاون الدولى – والحكومة الدنماركية والتى ساهمت فى تكاليف الإنشاء والتأثيث وشراء المقتنيات.



وقد وقع الاختيار على موقع استراتيجي هام فى منطقة الزاوية الحمراء لإقامة هذه المكتبة تحيط به المدارس ومراكز الشباب والأندية الرياضية والتجمعات السكنية ذات الكثافة العالية والتى تضم نسيج سكاني متنوع يغلب عليه الطابع الشعبي، كما تزيد نسبة الأطفال والشباب به مع افتقاره للخدمات الثقافية والمكتبات العامة.