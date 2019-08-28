ناشرون تصدر كتاب "27 خرافة شعبية عن القراءة"

تحت عنوان "27 خرافة شعبية عن القراءة" صدر مؤخرًا عن الدار العربية للعلوم ناشرون٬ كتاب لمؤلفيه: ساجد العبدلي٬ وعبد المجيد حسين تمراز.



وبحسب الناشر: "في كل مجتمع خرافات يحيكها الناس عبر الأزمان حول كل شيء من حولهم، ونحن في المجتمعات العربية لدينا كذلك خرافات نسجت حول فعل القراءة، بعضها مضحك وبعضها ينطوي على مغالطات وبعض آخر غريب جدا، هذه الخرافات أعاقت انتشار القراءة ونموها على المستوى الشخصي والجمعي في المجتمعات العربية، ومن هنا حاولنا أن نضع للقارئ العربي هذه الخرافات على طاولة التشريح لنوضح له تفاصيلها وسياقاتها وكيف يمكن الرد عليها، ليظل هدفنا الأهم دائما وأبدا أن نساعد مجتمعاتنا لأن تصبح مجتمعات قارئة محبة للمعرفة، محبة للكتاب.