مناقشة كتاب "أيامى مع كايروكى" برُكن اليَاسمين

ضمن فعاليات نادي الكتاب الشهري الذي ينظمه رُكن اليَاسمين بالمعادي٬ تعقد في السادسة والنصف مساء الخميس 19 سبتمبر المقبل٬ أمسية ثقافية لمناقشة وتوقيع كتاب "أيامي مع كايروكي" والصادر مؤخرًا عن الدار المصرية اللبنانية٬ للكاتب ولاء كمال.



يشار إلي أن الكتاب يتناول فرقة الأندر جراوند "كايروكي" باعتبارها تجربة تعبر في مضمونها عن روح وأفكار جيل بحاله٬ يحمل أكثر من مجرد سرد لرحلة الفرقة الفنية والشخصية، ولكنه كتاب عن الفن، الموسيقى، والإبداع.



هو أيضًا كتاب عن الصداقة فى مواجهة الإحباط والتحديات، وكتاب عن الهوية والتاريخ٬ والتكنولوجيا وصراع الحضارات، حيث يهدف الكتاب أيضًا إلى طرح "كايروكي" كنموذج معبر عن ملايين الشباب المصرى الذي ولد ونضج بين ألفيتين، ومحاولة البحث عن الصوت المتفرد وسط عالم ملييء بالتغيرات.