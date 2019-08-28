بنى سويف الجديدة تستهدف 200 ألف نسمة لجذب الاستثمارات

أعلن المهندس أشرف عبد الغني رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، عن إضافة 4.700 فدان للمساحة الكلية للمدينة لتصل إلى 25 فدانًا، طبقا للقرار الجمهوري رقم 161.



وقال رئيس الجهاز في تصريحات لـ"الدستور"، إن حجم استثمارات المساحة الإضافية للمدينة تتخطى الـ2 مليار جنيه خلال الفترة في العام المالي الجديدة 2019 _2020، حيث يشمل مخطط المساحة الإضافية للمدينة على أراضي إسكان اجتماعي، ومنطقة خدمات عامة وترفية، ومركز طبي، بالإضافة إلى تخصيص أرض لمنشآت للتعليم الأساسي والجامعي.



وأوضح رئيس الجهاز أن المدينة تستهدف 200 ألف نسمة خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلي أن المدينة تعد ضمن المدن الجديدة الجاذبة للاستثمار الخارجي.