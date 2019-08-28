الليلة.. زين العابدين فؤاد يناقش ديوان "أنتروبيا"

تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة بهليوبليس٬ في السادسة من مساء اليوم الأربعاء٬ أمسية شعرية لمناقشة ديوان العامية "أنتروبيا" من تأليف الشاعرة آية مصطفى٬ الفائزة بالمركز الخامس في مسابقة الاتحاد العالمى للشعراء٬ لدورة هذا العام 2019.



هذا ويقدم الأمسية ويديرها الشاعر الكبير٬ زين العابدين فؤاد.



ومن إحدي قصائد الديوان المعنونة بــ"المجرّة" نقرأ:

المجرة

أحد السكان

في مجرة درب التبّانه

أرسل للأرض بيان حالة

عن وضعُه الراهن في الملكوت

الصورة من الوهلة الأولى بتقول مبسوط

مستمتع جدا بالطيران

دا عشان العين حابّه الألوان

إنما لأمانة السرد يبان جُوّا التفاصيل

شئ من حرمان

مكتوب في النص الملكوتي:

" كوكبكو أمان..

مليان ألوان وجمال وشطوط

لكن مشروط

مربوط من رجله في بطن الحوت وماهوش يونس

دا يدوب سكران، مجبور، بيطوف حوالين مومس

كوكبكم دايخ من الدورا.