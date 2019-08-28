آفاق تطرح طبعة جديدة من كتاب "مشكاة الأنوار" للشيخ الغزالى

عن دار آفاق للنشر والتوزيع٬ صدر مؤخرا كتاب "مشكاة الأنوار" أحد أشهر كتب الشيخ "أبو حامد الغزالي" في التصوف٬ من دراسة وتحقيق العلامة الراحل الدكتور أبوالعلا عفيفي.



يشار إلى أن أبوحامد محمد الغزّالي الطوسي النيسابوري الشافعي الأشعري، الذي تحول للصوفية في أخريات حياته٬ أحد أعلام عصره وأحد أشهر علماء المسلمين في القرن الخامس الهجري، وفي تاريخ الإسلام كله (450 هـ - 505 هـ 1058م - 1111م)، كان فقيهًا وأصوليًا وفيلسوفًا، وكان صوفيّ الطريقةِ، شافعيّ الفقهِ إذ لم يكن للشافعية في آخر عصره مثلَه وكان على مذهب الأشاعرة في العقيدة، وقد عُرف كأحد مؤسسي المدرسة الأشعرية في علم الكلام، وأحد أصولها الثلاثة بعد أبي الحسن الأشعري، (وكانوا الباقلاني والجويني والغزّالي)، أي أنه جمع بين المتناقضات.



لُقّب الغزالي بألقاب كثيرة في حياته، أشهرها لقب "حجّة الإسلام"، وله أيضًا ألقاب مثل: زين الدين، ومحجّة الدين، والعالم الأوحد، ومفتي الأمّة، وبركة الأنام، وإمام أئمة الدين، وشرف الأئمة.