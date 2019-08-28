الأربعاء 28 أغسطس 2019 الموافق 27 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

مصر

بالصور.. مصر للطيران تقدم خدماتها لـ1378 رحلة جوية ببرج العرب

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 02:42 ص
جريدة الدستور
محمود السعدى
طباعة
صرحت مصادر مسئولة بالشركة القابضة لمصر للطيران، بأن شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، برئاسة اللواء مهندس مجدى محمدين، نجحت فى تقديم كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة بموسم الحج لهذا العام بمطار برج العرب الدولى بالإسكندرية، خاصة فى ظل زيادة الرحلات الجوية وكثافة التشغيل بمطار برج العرب.

وأضاف المصدر فى تصريحات صحفية، أن شركة مصر للطيران قدمت خدماتها اللوجيسيتية بمطار برج العرب الدولى لحوالى 1378 رحلة طيران خلال شهر يوليو الماضى بدون أي تأخيرات من جانب مسئولى المحطة.

وأشار المصدر، إلى أن الشركة، قدمت خدماتها لـ942 رحلة طيران لشركات أجنبية، و436 رحلة طيران لشركة مصر للطيران، بالإضافة إلى تقديم خدماتها لـ 18 رحلة ذهاب ومثلهم في العودة لحجاج بيت الله الحرام في موسم الحج على مستوى محطة برج العرب، بدون أي تأخيرات تذكر.

وأضاف أن جميع الركاب والحجاج أثنوا بالخدمات المميزة المقدمة لهم من العاملين بمحطة برج العرب الدول، كما وجهوا شكرهم وتقديرهم للمسئولين.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

السيسى يجدد تعيين شريف سيف الدين رئيسًا لهيئة الرقابة الإدارية

منذ حوالي 7 ساعات

"اثبت إنك مش إخواني".. 3 أسئلة من الباز لمصطفى حسني حول انتمائه للجماعة

منذ حوالي 15 ساعة

نجل حسن حمدى يوضح حقيقة القبض على والده

منذ حوالي 10 ساعة

على طريقة "التجربة الدنماركية".. موقع إباحي على شاشة عرض في حفل بجامعة الأزهر

ads

الصور

image description

فعاليات اليوم العاشر من مهرجان محكى القلعة

image description

"الدستور" داخل لجنة اختيار نموذج محاكاة البرلمان الإفريقى

image description

"فريق الخير" أول فريق لقصار القامة في مصر (صور)

image description

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد محمود ندا بمسقط رأسه بالبحيرة (صور)

image description

مباراة الزمالك وبطل الصومال

الأكثر قراءة

القبض على صاحب سلسلة مطاعم "مؤمن" في كمين بالشروق

على طريقة "التجربة الدنماركية".. موقع إباحي على شاشة عرض في حفل بجامعة الأزهر

مفاجأة.. سعر الذهب سيتجاوز 900 جنيه نهاية 2019

نجل حسن حمدى يوضح حقيقة القبض على والده

أيام زمان

رغم اختلاف ديانتهما.. قصة حب وارتباط جمعت بين زبيدة ثروت ولبناني

"الحاسة السادسة".. أنقذت إسماعيل ياسين من مجزرة ثأرية بإعجوبة

كذبة أثرت في حياة شريفة ماهر وأجرت عملية جراحية بسببها

في ذكري رحيل "الحبيب".. مدحت السباعي تزوج 18 مرة وكتب لأشهر المغنيين

الصحة

دراسة "تفضح" أساليب الأطباء العلاجية "غير الفعالة"

تعرف على أسباب قرحة الفم وطرق علاجها

لاصق جلدي جديد من أدوية السرطان

العلماء يكشفون «أسوأ» فصيلة دم

الرئيس نيوز

عضو الشعبة: جرام الذهب عيار 21 سيتجاوز 900 جنيه

مصر تحصد 140 ميدالية في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب

قاسم: "حزب الله" سيرد على إسرائيل بـ"ضربة مفاجئة"

تجديد حبس 6 متهمين في قضية "المحور الإعلامي للإخوان"

منوعات

بعد 60 عاما.. بي.بي تتخارج من ألاسكا بـ 5.6 مليار دولار

فلبينى يقتل ابن أخيه بالمنشار وهو نائم‎

تعرف على الأسباب الحقيقية لحرائق الأمازون

احذر... السيلفي سبب رئيس لظهور التجاعيد

كشكول

تخفيض درجات القبول في مدارس التعليم الثانوي العام والفني بشمال سيناء

تعليم الغربية تستعد للعام الدراسي الجديد بـ1266مدرسة

رئيس جامعة الإسكندرية يوجه بالاستعداد لاستقبال ١٨٠ ألف طالب

بيان رسمي.. جامعة الأزهر تنفي ظهور موقع إباحي خلال مؤتمر "المحرصاوي"

إسلام سياسي

بالأسماء.. 13 إخوانى هارب مطلوبين للعدالة فى قضية "التخابر" أبرزهم محمود عزت

رئيس حزب الفضيلة يدعو إلي تنشيط العمل السري داخل الإخوان

تجديد حبس علا القرضاوي 15 يوما بتهمة تمويل الإرهاب

السعودية تجدد دعوة "الحوار اليمني" والتوحد ضد إرهاب الحوثي


زيت وسكر

هل يتقيد صرف الواردات الحوافز بتوقيعات الحضور؟.. “التنظيم والإدارة” يجيب!

القضاء ينتصر لأصحاب المعاشات.. التفاصيل!

دورة تدريبية بـ”الرى” حول تحليل صور الأقمار الصناعية

“الري” تزيل  48047  حالة تعدٍ على النيل منذ بدء الحملة القومية

مقالات الرأي
ماجد حبته
تيكاد 7.. نحن واليابان
د.مينا بديع عبدالملك
انتخاب أسقف الإسكندرية
القس. رفعت فكرى
زجاج النافذة
ثروت الخرباوي
أسد القضاة«1»
المزيد

الثقافة

اليوم.. حفل شعرى غنائى بمكتبة الزاوية الحمراء

ناشرون تصدر كتاب "27 خرافة شعبية عن القراءة"

مناقشة كتاب "أيامى مع كايروكى" برُكن اليَاسمين

الليلة.. زين العابدين فؤاد يناقش ديوان "أنتروبيا"

صفحتنا ع الفيس بوك