بالصور.. مصر للطيران تقدم خدماتها لـ1378 رحلة جوية ببرج العرب

صرحت مصادر مسئولة بالشركة القابضة لمصر للطيران، بأن شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، برئاسة اللواء مهندس مجدى محمدين، نجحت فى تقديم كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة بموسم الحج لهذا العام بمطار برج العرب الدولى بالإسكندرية، خاصة فى ظل زيادة الرحلات الجوية وكثافة التشغيل بمطار برج العرب.



وأضاف المصدر فى تصريحات صحفية، أن شركة مصر للطيران قدمت خدماتها اللوجيسيتية بمطار برج العرب الدولى لحوالى 1378 رحلة طيران خلال شهر يوليو الماضى بدون أي تأخيرات من جانب مسئولى المحطة.



وأشار المصدر، إلى أن الشركة، قدمت خدماتها لـ942 رحلة طيران لشركات أجنبية، و436 رحلة طيران لشركة مصر للطيران، بالإضافة إلى تقديم خدماتها لـ 18 رحلة ذهاب ومثلهم في العودة لحجاج بيت الله الحرام في موسم الحج على مستوى محطة برج العرب، بدون أي تأخيرات تذكر.



وأضاف أن جميع الركاب والحجاج أثنوا بالخدمات المميزة المقدمة لهم من العاملين بمحطة برج العرب الدول، كما وجهوا شكرهم وتقديرهم للمسئولين.