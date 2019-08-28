الليلة.. "طرق وأساليب تهريب الآثار عبر المنافذ" بمكتبة الإسكندرية

يُنظم متحف الآثار التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية٬ في الواحدة من بعد ظهر اليوم الأربعاء٬ محاضرة بعنوان «جانب من طرق وأساليب تهريب الآثار عبر المنافذ المصرية» بمكتبة الإسكندرية، المبنى الرئيسي، قاعة شراع الدور الثالث. يُلقي المحاضرة حمدي همام، رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، بوزارة الآثار.



هذا وتتناول المحاضرة مقدمة عن الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية بوزارة الآثار؛ نشأتها، وعدد الوحدات الأثرية بها، ومهام الإدارة والدور المنوط لها للحفاظ التراث الحضاري المصري ومنع تهريبه خارج البلاد.



كما تعرض المحاضرة أيضًا أشهر عملية تهريب آثار في التاريخ، وجهود الحكومة المصرية لاستعادة القطعة المهربة. علاوة على هذا، ترصد المحاضرة أشهر طرق وأساليب تهريب الآثار عبر المنافذ المصرية، التي تم رصدها من خلال العمل بالإدارة المركزية للمنافذ الأثرية. تختتم المحاضرة بعرض أمثلة من عمليات إحباط تهريب الآثار عبر المنافذ المصرية بالطرق والأساليب التي تم رصدها خلال العمل، وعرض صور لها خلال عمليات التهريب وبعد الضبط.