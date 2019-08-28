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الثقافة

ساوند تراك تنقل جمهور مهرجان القلعة لعالم الموسيقى الدرامية

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 02:26 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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منذ ميلاده، أثبت مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء٬ الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية أنه معادلة فنية للثقافة المصرية تجمع الجمهور بالألوان الإبداعية فى رحاب الحضارة والتاريخ وتعمل على حفظ الهوية والارتقاء بالذوق العام.

وتأتى دورته الـ ٢٨ لتعلن ارتفاع مؤشرات الوعى التى تدعو للفخر وتبرز قدرة الفنون الجادة على بناء الإنسان والمجتمع، ووسط انطباعات جماهيرية إيجابية أقيمت المتتالية العاشرة وشملت عروضا لكل من: أوركسترا ساوند تراك والنجمة نادية مصطفى والنجم مجد القاسم.

فى البداية نقل ساوند تراك الحضور إلى عالم الموسيقى الدرامية وقدم مجموعة من أشهر المؤلفات التى تم توظيفها فى الأعمال السينمائية والتليفزيونية العربية والعالمية بمصاحبة مشاهد منها فى خلفية المسرح هى: سوبر مان، قلب شجاع، النمر الوردى، جيمس بوند، الأيدى الناعمة، إمبراطورية ميم، همام فى أمستردام، أمير الظلام، الحفيد، هوانم جاردن سيتى، شمس الزناتى وغيرها.

ومع تجاوب الجمهور تألقت النجمة نادية مصطفى وتغنت بباقة من أهم أعمالها الرومانسية والاجتماعية منها الصلح خير، جيت أهنى، مسافات، كان مالى، سلم عليا، جاى فى إيه، سلامات واختتمت برنامجها بــ أدعو لمصر.

وفى ختام الأمسية قدم النجم مجد القاسم لمحبيه مجموعة من القطع الفنية ذات الطابع الخاص التى حققت شعبية واسعة كان أبرزها: واحد بيحب مصر التى عدد خلالها مزايا وصفات أبناء البلاد مستعرضا٬ مختلف مدنها ومحافظاتها إلى جانب: بأمر الهوى، لحظة غرام، لعبتك، يا من هواه، غمض عينيك ومن مؤلفات الموسيقى العربية بتسأل ليه عليا ودار يا دار.
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