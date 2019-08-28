اليوم.. حفل إطلاق رواية "كائنات الحزن الليلية" بمكتبة فلك

تستضيف مكتبة فلك بوسط البلد٬ في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء٬ حفل إطلاق وتوقيع روايتي: "كائنات الحزن الليلية"، و"حين بكت النوارس" للكاتب الراحل محمد الرفاعي، فى الذكرى الــ70 لميلاده.



ويدير الندوة الناشر محمد البعلي٬ مدير دار صفصافة الصادر عنها الروايتين٬ والكاتب هشام أصلان والكاتب جار النبى الحلو، وكانت الرواية قد صدرت لأوّل مرة عام 2011 عن دار ميريت للطبع والنشر والتوزيع.



يشار إلى أن الجزء الأول من الرواية "كائنات الحزن الليلية" رشح لجائزة البوكر العالمية للرواية 2012، والتي تتناول حكاية بطله يحيى منذ طفولته التي واكبتها أحداث مأساوية، حيث يختفي "علي" ابن العاشرة من محلة الوسعاية وتشعل "صفية" الجميلة النار في نفسها ويفقد "إبراهيم" رجله. ترحل عن الدنيا والدته بمرض القلب بيد أنّه يُقنع نفسه بأنّها حية ولم تمت، يتزوج والده امرأة أخرى تتعايش في جسدها أمراض كثيرة أيضًأ.



ويتطوع للقتال حبا بجمال عبد الناصر لكن النكسة أو حرب الأيام الستة تضع الشباب العربي وجها لوجه أمام الواقع بعد أن كانوا يعيشون في الأوهام.