بالصور.. "دمياط الجديدة" يشن حملة ضد مكبرات الصوت بالمناطق السكنية

أعلن المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على إنشاء مدينة المنصورة الجديدة، عن أنه تم تنظيم حملة مكبرة على الباعة الجائلين ومستخدمي مكبرات الصوت بالمناطق السكنية بجميع الأسواق التجارية بالمدينة بالتنسيق بين إدارات التنمية والأمن بجهاز المدينة وشرطة المرافق بدمياط بقيادة المقدم محمود المنصوري رئيس مباحث المرافق بدمياط.



وأسفرت الحملة عن ضبط عددًا من مكبرات الصوت وتم مصادرة المضبوطات وجار إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



قال رجب، تأتي الحملة للقضاء على جميع العشوائيات والمخالفات والتعديات بالمدينة التي تسئ إلى المظهر الجمالي، مشيرًا إلى استمرار هذه الحملات يوميًا، وأنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يتم القضاء نهائيا على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.