الأربعاء 28 أغسطس 2019 الموافق 27 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

الثقافة

الليلة.. عرض فيلم "ترويقة فى بيروت" بمركز الثقافة السينمائية

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 02:16 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
طباعة

يقيم مركز الثقافة السينمائية بالقاهرة٬ التابع المركز القومى للسينما٬ في السابعة مساء اليوم الأربعاء٬ عرض للفيلم اللبناني " ترويقة فى بيروت" من إخراج فرح الهاشم٬ وتبلغ مدة عرضه 70 دقيقة، ومن بطولة: بديع أبو شقرا٬ نتاشا شوفاني٬ زينة مكي٬ عبدالرحيم العوجي٬ محمود حجيج.

وعن الفيلم يقول الناقد فيصل كريم: "إن أسلوب تصوير هذا العمل يدخل من باب من الرؤية المعاصرة لمفهوم السينما. فقد أصبح جليا أن السينما الحديثة أخذت تعتمد على الأدوات التقنية المتوفرة لكل شخص. فالهواتف الذكية الحديثة (وخصوصا ذات المعالجات القوية والسريعة) أمست تؤدي دور معامل المونتاج والتصوير والتحميض الضخمة في العقود السالفة، وهي أدوات تتوفر لكل من لديه هذه الهواتف الشاملة التي انخفضت أسعارها وأصبحت بمتناول عموم الناس. بل إن السينما المعاصرة توجهت نحو أسلوب الكاميرا المحمولة اللاهثة وراء تعابير الممثلين والفاضحة لخبايا مشاعرهم الدفينة".

يشار إلى أن "ترويقة في بيروت" حصل على تنويه من مهرجان الإسكندرية في مسابقة نور الشريف للأفلام الطويلة الروائية عام 2015 وتم ترشيحه كفيلم العام في المهرجان اللبناني في سيدني ــ أستراليا كفيلم العام 2015 وعرض في أكثر من 30 مدينة عربية وغربية حول العالم كما تم تكريمه من قبل وزارة الثقافة كأفضل فيلم وحصل على منحة للتطوير من قبل الوزارة نفسها عام 2015.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعة

على طريقة "التجربة الدنماركية".. موقع إباحي على شاشة عرض في حفل بجامعة الأزهر

منذ حوالي 10 ساعة

شاهد.. رئيسة وزراء الدنمارك توجه رسالة لـ"ترامب".. والأخير يرد: "سيدة قذرة"

منذ حوالي 7 ساعات

"اثبت إنك مش إخواني".. 3 أسئلة من الباز لمصطفى حسني حول انتمائه للجماعة

منذ حوالي 8 ساعات

الباز يكشف لأول مرة موعد افتتاح المتحف المصري الكبير

ads

الصور

image description

فعاليات اليوم العاشر من مهرجان محكى القلعة

image description

"الدستور" داخل لجنة اختيار نموذج محاكاة البرلمان الإفريقى

image description

"فريق الخير" أول فريق لقصار القامة في مصر (صور)

image description

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد محمود ندا بمسقط رأسه بالبحيرة (صور)

image description

مباراة الزمالك وبطل الصومال

الأكثر قراءة

القبض على صاحب سلسلة مطاعم "مؤمن" في كمين بالشروق

على طريقة "التجربة الدنماركية".. موقع إباحي على شاشة عرض في حفل بجامعة الأزهر

مفاجأة.. سعر الذهب سيتجاوز 900 جنيه نهاية 2019

نجل حسن حمدى يوضح حقيقة القبض على والده

أيام زمان

رغم اختلاف ديانتهما.. قصة حب وارتباط جمعت بين زبيدة ثروت ولبناني

"الحاسة السادسة".. أنقذت إسماعيل ياسين من مجزرة ثأرية بإعجوبة

كذبة أثرت في حياة شريفة ماهر وأجرت عملية جراحية بسببها

في ذكري رحيل "الحبيب".. مدحت السباعي تزوج 18 مرة وكتب لأشهر المغنيين

الصحة

دراسة "تفضح" أساليب الأطباء العلاجية "غير الفعالة"

تعرف على أسباب قرحة الفم وطرق علاجها

لاصق جلدي جديد من أدوية السرطان

العلماء يكشفون «أسوأ» فصيلة دم

الرئيس نيوز

عضو الشعبة: جرام الذهب عيار 21 سيتجاوز 900 جنيه

مصر تحصد 140 ميدالية في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب

قاسم: "حزب الله" سيرد على إسرائيل بـ"ضربة مفاجئة"

تجديد حبس 6 متهمين في قضية "المحور الإعلامي للإخوان"

منوعات

بعد 60 عاما.. بي.بي تتخارج من ألاسكا بـ 5.6 مليار دولار

فلبينى يقتل ابن أخيه بالمنشار وهو نائم‎

تعرف على الأسباب الحقيقية لحرائق الأمازون

احذر... السيلفي سبب رئيس لظهور التجاعيد

كشكول

تخفيض درجات القبول في مدارس التعليم الثانوي العام والفني بشمال سيناء

تعليم الغربية تستعد للعام الدراسي الجديد بـ1266مدرسة

رئيس جامعة الإسكندرية يوجه بالاستعداد لاستقبال ١٨٠ ألف طالب

بيان رسمي.. جامعة الأزهر تنفي ظهور موقع إباحي خلال مؤتمر "المحرصاوي"

إسلام سياسي

بالأسماء.. 13 إخوانى هارب مطلوبين للعدالة فى قضية "التخابر" أبرزهم محمود عزت

رئيس حزب الفضيلة يدعو إلي تنشيط العمل السري داخل الإخوان

تجديد حبس علا القرضاوي 15 يوما بتهمة تمويل الإرهاب

السعودية تجدد دعوة "الحوار اليمني" والتوحد ضد إرهاب الحوثي


زيت وسكر

هل يتقيد صرف الواردات الحوافز بتوقيعات الحضور؟.. “التنظيم والإدارة” يجيب!

القضاء ينتصر لأصحاب المعاشات.. التفاصيل!

دورة تدريبية بـ”الرى” حول تحليل صور الأقمار الصناعية

“الري” تزيل  48047  حالة تعدٍ على النيل منذ بدء الحملة القومية

مقالات الرأي
ماجد حبته
تيكاد 7.. نحن واليابان
د.مينا بديع عبدالملك
انتخاب أسقف الإسكندرية
القس. رفعت فكرى
زجاج النافذة
ثروت الخرباوي
أسد القضاة«1»
المزيد

الثقافة

اليوم.. حفل شعرى غنائى بمكتبة الزاوية الحمراء

ناشرون تصدر كتاب "27 خرافة شعبية عن القراءة"

مناقشة كتاب "أيامى مع كايروكى" برُكن اليَاسمين

الليلة.. زين العابدين فؤاد يناقش ديوان "أنتروبيا"

صفحتنا ع الفيس بوك