الليلة.. عرض فيلم "ترويقة فى بيروت" بمركز الثقافة السينمائية



يقيم مركز الثقافة السينمائية بالقاهرة٬ التابع المركز القومى للسينما٬ في السابعة مساء اليوم الأربعاء٬ عرض للفيلم اللبناني " ترويقة فى بيروت" من إخراج فرح الهاشم٬ وتبلغ مدة عرضه 70 دقيقة، ومن بطولة: بديع أبو شقرا٬ نتاشا شوفاني٬ زينة مكي٬ عبدالرحيم العوجي٬ محمود حجيج.



وعن الفيلم يقول الناقد فيصل كريم: "إن أسلوب تصوير هذا العمل يدخل من باب من الرؤية المعاصرة لمفهوم السينما. فقد أصبح جليا أن السينما الحديثة أخذت تعتمد على الأدوات التقنية المتوفرة لكل شخص. فالهواتف الذكية الحديثة (وخصوصا ذات المعالجات القوية والسريعة) أمست تؤدي دور معامل المونتاج والتصوير والتحميض الضخمة في العقود السالفة، وهي أدوات تتوفر لكل من لديه هذه الهواتف الشاملة التي انخفضت أسعارها وأصبحت بمتناول عموم الناس. بل إن السينما المعاصرة توجهت نحو أسلوب الكاميرا المحمولة اللاهثة وراء تعابير الممثلين والفاضحة لخبايا مشاعرهم الدفينة".



يشار إلى أن "ترويقة في بيروت" حصل على تنويه من مهرجان الإسكندرية في مسابقة نور الشريف للأفلام الطويلة الروائية عام 2015 وتم ترشيحه كفيلم العام في المهرجان اللبناني في سيدني ــ أستراليا كفيلم العام 2015 وعرض في أكثر من 30 مدينة عربية وغربية حول العالم كما تم تكريمه من قبل وزارة الثقافة كأفضل فيلم وحصل على منحة للتطوير من قبل الوزارة نفسها عام 2015.