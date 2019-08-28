تراجع أسعار النفط اليوم.. "برنت" بـ59.03 دولار للبرميل

انخفضت أسعار النفط خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، بأكثر من 2%، بالرغم من توقعات بتراجع مخزونات النفط بالولايات المتحدة.



ومن المقرر أن تفصح إدارة معلومات الطاقة عن الأرقام الرسمية اليوم.



كما أعلنت أوبك ارتفاع امتثال الدول الأعضاء في المنظمة باتفاقية خفض الإنتاج إلى 159% خلال الشهر الماضي.



ولكن مخاوف الركود الاقتصادي وحالة عدم اليقين بشأن التجارة بين الولايات المتحدة والصين لا تزال تضغط على الأسعار.



وانخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر بنحو 1.3% إلى 59.03 دولار للبرميل.



كما انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة نحو 2.6% مُسجلًا 55.57 دولار للبرميل.



وقال المهندس مدحت يوسف، خبير هندسة البترول والطاقة، ونائب رئيس هيئة البترول السابق لـ"الدستور"، إن انخفاض أسعار النفط يؤثر بالإيجاب على الاقتصاد المصري، ويؤدي إلى تراجع فاتورة الدعم في الموازنة العامة للدولة، والتى حددت سعر برميل النفط بـ68 دولار خلال موازنة 2019 2020.