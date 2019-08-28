جهاز العاشر من رمضان يسلم 226 عقدًا لمشروعات مجمع الصناعات الصغيرة

أعلن المهندس خالد شاهين رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان أنه تم تسليم 226 عقدا لورش صناعية بمشروع المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بمنطقة المطورين الجنوبية بمجمع ب؛ ج.



وقال رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، في تصريحات لـ"الدستور"، إنه حضر احتفال تسليم العقود، ممثلين من جهاز تنمية المشروعات الصناعية لدراسة كل مشروع على حدة التى تقام بالورش الصناعية، وكيفية تمويل تلك المشروعات مقابل فائدة 5% من قيمة الأقراض التى يساهم بها الجهاز للورش ذات الصناعات الصغيرة والمتوسطة لمنطقة المطورين بمجمع ب، ج بمساحة "720" م2 للورشة بمدينة العاشر من رمضان.