تعرف على فعاليات بيت السنارى الأثرى لهذا اليوم

يستضيف بيت السناري الآثري بالسيدة زينب٬ في السابعة مساء اليوم الأربعاء٬ ندوة تحت عنوان "ملامح السرد العراقي في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين"، والتي يتحدث فيها الناقدان العراقيان: ثائر العذاري وجاسم الخالدي، ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، وذلك بالتنسيق مع الأديبين أحمد حلمي وحسام الدين فاروق.



ومن المقرر أن يقدم الناقدان العراقيان المتغيرات الكبيرة التي طرأت على السرد العراقي بعد الاحتلال ٢٠٠٣، حيث انتقل الوسط الثقافي العراقي نقلة مفاجئة من تقييد الحريات والرقابة المشددة الى حالة اشبه ما تكون بالانفلات، فضلًا عن أثر الحروب التي خاضها العراق منذ عام ١٩٨٠، فيتحدث ثائر العذاري عن أهم ملامح السرد الروائي، بينما يتحدث جاسم الخالدي عن ملامح السرد القصصي في العراق.



في سياق متصل ينظم مختبر السرديات للفتية٬ ببيت السناري٬ في تمام الخامسة من بعد عصر اليوم٬ لقاء مع القاص والروائي وكاتب أدب الأطفال الدمياطي السيد شليل، ويدير الندوة الأديب منير عتيبة مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.