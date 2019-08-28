الأربعاء 28 أغسطس 2019 الموافق 27 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

حوادث

اليوم.. محاكمة 271 متهما فى قضية "حسم ولواء الثورة"

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 06:02 ص
جريدة الدستور
محمد عيسي
طباعة
تنظر محكمة الجنايات المختصة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، محاكمة 271 متهما فى قضية "حسم ولواء الثورة".

ونسبت النيابة العامة للمتهمين بقضية «حسم 2» اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، كما أسندت للمتهمين بقضية «لواء الثورة» عدة تهم منها، الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.

وأسفرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى القضية رقم 420 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا المرقمة بـ123 لسنة 2018 عسكرية، كشفت عن تطور نشأة المجموعات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان فى عدد من محافظات الجمهورية وعلى رأسها محافظة القليوبية، بدءا من خروجها من رحم اعتصام ميدان رابعة العدوية فى أغسطس 2013 نهاية بتكوين لجان نوعية مسلحة والانضمام لحركة «حسم» الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الدولة.

واعترف المتهم مصطفى محسن محمد السيد إبراهيم، واسمه الحركى «نادر»، بانضمامه للإخوان عام 2005 وانتظامه فى إحدى أسرها بنطاق مركز الخانكة التى تلقى من خلاها دروسا تربوية وتثقيفية على منهاج الجماعة حتى تدرج فى المسئولية، وفى أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى من منصبه، شارك مع عدد من المتهمين فى القضية بتجمهر الجماعة المدبر فى اعتصام رابعة العدوية.

أسندت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا للمتهم محمد عبد الرحمن حسان أبو عامر، والاسم الحركي له «أمجد» (مقتول)، والمتهم على عبد القادر على عبد القادر (مقبوض عليه)، في القضية 240 لسنة 2017 حصر أمن دولة المرقمة 123 لسنة 2018 جنايات عسكرية شرق القاهرة، الانضمام إلى مجموعات حركة «حسم» بنطاق محافظة القليوبية إلى جانب 50 متهمًا آخرين في المحافظة، كاشفة تورط الأول في واقعة قتل النقيب بقطاع الأمن الوطني إبراهيم العزازي، وفقًا لاعترافات المتهمين الذين جرى التحقيق معهم في القضية.

وتعد هذه القضية من أكبر قضايا حركتي «حسم» و«لواء الثورة» التابعتين لجماعة الإخوان، والتي كشفت عن خطط وتحركات عدد من خلايا الجماعة داخل محافظات الجمهورية ومقراتهم التنظيمية وأماكن تخزين أسلحتهم وإيواء عناصرهم الهاربة بعد تورطها في ارتكاب عمليات إرهابية، وتضم القضية 271 متهمًا.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

حقيقة اعتداء ضابط على معلمة في الإسماعيلية

منذ حوالي 21 ساعة

الإسعاف تعتمد لائحة أسعار جديدة للخدمات غير الطارئة

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. سعر الذهب سيتجاوز 900 جنيه نهاية 2019

منذ حوالي 10 ساعات

"اثبت إنك مش إخواني".. 3 أسئلة من الباز لمصطفى حسني حول انتمائه للجماعة

ads

الصور

image description

فعاليات اليوم العاشر من مهرجان محكى القلعة

image description

"الدستور" داخل لجنة اختيار نموذج محاكاة البرلمان الإفريقى

image description

"فريق الخير" أول فريق لقصار القامة في مصر (صور)

image description

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد محمود ندا بمسقط رأسه بالبحيرة (صور)

image description

مباراة الزمالك وبطل الصومال

الأكثر قراءة

القبض على صاحب سلسلة مطاعم "مؤمن" في كمين بالشروق

على طريقة "التجربة الدنماركية".. موقع إباحي على شاشة عرض في حفل بجامعة الأزهر

مفاجأة.. سعر الذهب سيتجاوز 900 جنيه نهاية 2019

نجل حسن حمدى يوضح حقيقة القبض على والده

أيام زمان

رغم اختلاف ديانتهما.. قصة حب وارتباط جمعت بين زبيدة ثروت ولبناني

"الحاسة السادسة".. أنقذت إسماعيل ياسين من مجزرة ثأرية بإعجوبة

كذبة أثرت في حياة شريفة ماهر وأجرت عملية جراحية بسببها

في ذكري رحيل "الحبيب".. مدحت السباعي تزوج 18 مرة وكتب لأشهر المغنيين

الصحة

دراسة "تفضح" أساليب الأطباء العلاجية "غير الفعالة"

تعرف على أسباب قرحة الفم وطرق علاجها

لاصق جلدي جديد من أدوية السرطان

العلماء يكشفون «أسوأ» فصيلة دم

الرئيس نيوز

عضو الشعبة: جرام الذهب عيار 21 سيتجاوز 900 جنيه

مصر تحصد 140 ميدالية في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب

قاسم: "حزب الله" سيرد على إسرائيل بـ"ضربة مفاجئة"

تجديد حبس 6 متهمين في قضية "المحور الإعلامي للإخوان"

منوعات

أمريكي يسحب قاربًا يبلغ وزنه 220 طنًا بإصبعه

بعد 60 عاما.. بي.بي تتخارج من ألاسكا بـ 5.6 مليار دولار

فلبينى يقتل ابن أخيه بالمنشار وهو نائم‎

تعرف على الأسباب الحقيقية لحرائق الأمازون

كشكول

تخفيض درجات القبول في مدارس التعليم الثانوي العام والفني بشمال سيناء

تعليم الغربية تستعد للعام الدراسي الجديد بـ1266مدرسة

رئيس جامعة الإسكندرية يوجه بالاستعداد لاستقبال ١٨٠ ألف طالب

بيان رسمي.. جامعة الأزهر تنفي ظهور موقع إباحي خلال مؤتمر "المحرصاوي"

إسلام سياسي

بالأسماء.. 13 إخوانى هارب مطلوبين للعدالة فى قضية "التخابر" أبرزهم محمود عزت

رئيس حزب الفضيلة يدعو إلي تنشيط العمل السري داخل الإخوان

تجديد حبس علا القرضاوي 15 يوما بتهمة تمويل الإرهاب

السعودية تجدد دعوة "الحوار اليمني" والتوحد ضد إرهاب الحوثي


زيت وسكر

هل يتقيد صرف الواردات الحوافز بتوقيعات الحضور؟.. “التنظيم والإدارة” يجيب!

القضاء ينتصر لأصحاب المعاشات.. التفاصيل!

دورة تدريبية بـ”الرى” حول تحليل صور الأقمار الصناعية

“الري” تزيل  48047  حالة تعدٍ على النيل منذ بدء الحملة القومية

مقالات الرأي
ماجد حبته
تيكاد 7.. نحن واليابان
د.مينا بديع عبدالملك
انتخاب أسقف الإسكندرية
القس. رفعت فكرى
زجاج النافذة
ثروت الخرباوي
أسد القضاة«1»
المزيد

الثقافة

ننشر عروض وأماكن اليوم الـ 12 للمهرجان القومى للمسرح

"العقلانية التنويرية والموروث الدينى" جديد عن دار الساقى

اليوم.. حفل شعرى غنائى بمكتبة الزاوية الحمراء

ناشرون تصدر كتاب "27 خرافة شعبية عن القراءة"

صفحتنا ع الفيس بوك