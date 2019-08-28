الليلة.. سمير غريب بضيافة صالون الجيزويت

يستضيف صالون الجيزويت الثقافي الشهري٬ في السابعة مساء اليوم الأربعاء٬ الكاتب والناقد الكبير سمير غريب، في لقاء مفتوح مع الجمهور، يديره الكاتب هشام أصلان.



ويحتفي الصالون بكتابيه الجديدين "خلود المحبة" و"ما الفن التشكيلي"، الصادرين حديثًا عن الهيئة العامة للكتاب، فضلًا عن الحديث حول مشوار غريب في الكتابة والنقد الفني، وإطلالة عامة على تجربته المميزة والكبيرة في الحياة وفي العمل الثقافي عبر ما يتجاوز الثلاثين عامًا، تولى خلالها إدارة عدد من المؤسسات الثقافية المهمة فضلًا عن تأسيس وإنشاء بعضها.



يشار إلى أن "غريب" بدأ حياته العملية صحفيًا في جريدة الأخبار، قبل الإقامة في باريس أربعة أعوام عمل خلالها في مجلة المستقبل، قبل أن يعود للعمل مستشارًا صحفيًا لوزير الثقافة، ثم أسس صندوق التنمية الثقافية أوائل التسعينيات ليتولى بعدها عددًا من المناصب، منها رئاسة دار الكتب والوثائق القومية والأكاديمية المصرية في روما. إضافة إلى تأسيس ورئاسة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وكان أول مصري يرأس الاتحاد العربي للوثائق، وله عدد من الكتب المهمة في الفنون التشكيلية، منها: "السيريالية في مصر"، الذي يعتبر من المراجع المهمة في تاريخ الحركة السيريالية، فضلًا عن "راية الخيال" و"في تاريخ الفنون الجميلة" و"نقوش على زمن: صفحات من تاريخ الفن التشكيلي"، وعناوين أخرى أحدثها "خلود المحبة" و"ما الفن التشكيلي".