برشلونة يقترب من ضم نيمار خلال أيام

كشف المدير الرياضي لبرشلونة الإسباني خافيير بورداس بأن ناديه اقترب من استعادة خدمات النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جرمان الفرنسي بعد مفاوضات بين الجانبين الثلاثاء.



وقال بورداس للصحفيين بعد عودته من باريس حيث اجتمع بمسؤولي نادي العاصمة الفرنسية "لا اتفاق حتى الآن. لا زلنا نفاوض لكننا نعتقد بأننا ندنو (من إتمام الصفقة)".



وعندما سئل ما إذا كانت المحادثات تتمحور حول المبلغ المالي اكتفى بالقول "نعم، بكل تأكيد". وبحسب صحيفة "لو باريزيان" فإن برشلونة عرض مبلغا مقداره 170 مليون على أن يتم تسديده على دفعتين وربما يتضمن لاعبا أو لاعبين ينتقلان في الاتجاه المعاكس.



وكان النادي الكاتالوني أوفد لاعبه السابق الفرنسي إريك ابيدال، أوسكار غراو الرئيس التنفيذي وبورداس إلى باريس الثلاثاء للتفاوض حول عودة نيمار إلى صفوف الفريق الكاتالوني الذي تركه صيف عام 2017 مقابل صفقة قياسية عالمية بلغت 222 مليون يورو. كما حضر اللقاء أيضا مدير أعمال نيمار بيني زاهافي، أما من الجانب الباريسي فتواجد المدير الرياضي البرازيلي ليوناردو والمدير العام جان كلود بلان.



وأشارت تقارير إلى أن نيمار أبلغ ليوناردو الاثنين بأنه يريد الانتقال إلى برشلونة وليس إلى أي نادٍ آخر.



وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أن اجتماع الثلاثاء سيكون "حاسما" بين إدارة الناديين "بعد فشل التوصل إلى اتفاق في الاجتماع الأول" منتصف الشهر الحالي.



أضافت الصحيفة "يكمن الهدف في التوقيع مع نيمار قبل 2 سبتمبر" موعد إقفال باب الانتقالات. تابعت "سيقدم برشلونة عرضا بقيمة 170 مليون يورو"، مشيرة إلى أن الفرنسي عثمان ديمبيلي، جناح برشلونة الحالي، قد يكون ضمن صفقة الانتقال.



وذكرت قناة "لاسيكستا" الإسبانية أن نيمار المطارد من برشلونة وريال مدريد الإسبانيين ويوفنتوس الإيطالي، سيتخلى عنه سان جرمان على سبيل الإعارة مع خيار إجباري بشرائه مقابل 170 مليون يورو، أو بيعه ضمن صفقة تضم لاعبين على غرار ديمبيلي الرافض الرحيل من ملعب كامب نو.



وكان المدرب الألماني توماس توخل أحال إلى إدارة نادي باريس سان جرمان، سائليه بشأن ما اذا كان نيمار سيكون ضمن التشكيلة التي فازت الأحد على تولوز في الدوري المحلي "يمكنه أن يلعب في حال كان الوضع بينه وبين النادي واضحا".



وشدد أن نيمار المرتبط بعقد مع بطل فرنسا حتى 2022 "جاهز للعب"، لكن القرار النهائي بشأن ذلك يعود إلى المدير الرياضي البرازيلي ليوناردو العائد إلى الإدارة الرياضية للنادي بعد غياب ستة أعوام "ربما يجدر بكم أن تتحدثوا مع ليوناردو بهذا الشأن".



وفي غياب المهاجم البرازيلي، حقق سان جرمان فوزين وخسارة في المراحل الثلاث الأولى من موسم 2019-2020، إذ تفوق على ضيفه نيم في الأولى بثلاثية نظيفة، وخسر 1-2 أمام مضيفه رين في الثانية ثم فاز على تولوز 4-صفر في الثالثة.