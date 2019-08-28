تقارير: زيدان متمسك بـ"بوجبا" حتى اللحظات الأخيرة

لن تكون هذه هي المرة الأولى التي ينتظر فيها ريال مدريد، حتى اللحظة الأخيرة لحسم صفقة قوية جديدة، كما حدث قبل سنوات مع البرازيلي رونالدو نازاريو، قادما من إنتر ميلان، والإسباني ديفيد دي خيا، حارس مانشستر يونايتد والذي لم ينتقل للفريق في النهاية.



وذكرت صحيفة«ماركا» الإسبانية، أن زين الدين زيدان، المدير الفني للميرينجي، وبوجبا يضعا كل آمالهما على محاولة النادي الملكي الأخيرة لإتمام الصفقة قبل إغلاق سوق الانتقالات الأوروبية 2 سبتمبر المقبل.



وأوضحت أن مسؤولو الريال يعلمون صعوبة المفاوضات مع مانشستر يونايتد الذي يرغب في الحصول على 200 مليون يورو، أن الأيام الماضية لم تشهد تغيير في شئ، حيث مازال اللاعب يرغب بقوة في الانتقال لقلعة "سانتياجو برنابيو".



وأشارت، إلى أن بديلا بوجبا جاهزان للتوقيع على الفور لريال مدريد، وهما الدنماركي كريستيان، صانع ألعاب توتنهام، والهولندي فان دي بيك، لاعب وسط أياكس، لكن زيدان مازال ينتظر حسم فلورنتينو بيريز لصفقة بوجبا حتى آخر وقت.



وفيما يخص نيمار، تقول الصحفية أن بيريز مازال يتعامل مع الأمر بهدوء وينتظر ما ستستفر عنه مفاوضات باريس سان جيرمان وبرشلونة، لكن فكرة انتقال النجم البرازيلي للفريق الملكي تبدو بعيدة، كما أن بوجبا يبقى هو الرغبة الأولى لدى زيدان.