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حوادث

اليوم.. الجنايات تنظر إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين بـ"أحداث الوزراء"

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 01:36 ص
المستشار محمد ناجي
المستشار محمد ناجي شحاتة
محمد عيسي
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تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الاربعاء، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء.

كان قد قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، لجلسة 29 أغسطس، لاستكمال مرافعة الدفاع عن المتهمين.

تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهمين إلى محكمة جنايات القاهرة من بينهم الناشط السياسي أحمد دومة لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء، وأصدرت محكمة الجنايات أحكام متفاوتة بحقهم حضوريًا وغيابيًا.

ونسب قضاة التحقيق وهم كلًا من: المستشارين وجدي عبد المنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلًا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.

وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددًا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
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