لليوم الثانى.. انقطاع الكهرباء فى بعض المناطق بالجيزة

استمر انقطاع الكهرباء في محافظة الجيزة لليوم الثاني علي التوالي، دون سابق إنذار من شركة الكهرباء للمواطنين، أو أي توضيح لسبب الانقطاع المفاجيء منذ أمس.



وكانت منطقة ميدان الجيزة وشارع المحطة وشارع البحر الأعظم، قد تعرضت لانقطاع الكهرباء منذ منتصف ليلة أمس وحتى الساعات الأولي من صباح اليوم، ووصلت مدة الانقطاع لأكثر من ٦ ساعات متواصلة.



وعاد الانقطاع مرة أخرى ليضرب المنطقة التي تكتظ بالسكان والمنشآت الحيوية، مثل مجمع الجيزة ومستشفى أم المصريين وبعض الفنادق السياحية.