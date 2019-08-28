دومينيك ثيم يودع منافسات أمريكا المفتوحة

انتهت أحدث محاولة من دومينيك ثيم، لحصد لقب في البطولات الأربع الكبرى للتنس، بعدما خسر في الدور الأول لبطولة أمريكا المفتوحة أمام توماس فابيانو بنتيجة 6-4 و3-6 و6-3 و6-2، في مفاجأة كبيرة اليوم الثلاثاء.



وسدد اللاعب النمساوي، ضربة إرسال ساحقة، لكن ذلك لم يكن كافيًا للتفوق على فابيانو صاحب الضربات الأمامية القوية التي ساعدته على إنقاذ 9 من 10 فرص لكسر إرساله.



وزاد ثيم من صعوبة المهمة على نفسه بعدما ارتكب 48 خطأ سهلا، بفارق 28 خطأ سهلا عن منافسه فابيانو.



وقال فابيانو الذي تفوق على ستيفانوس تيتيباس في الدور الأول في نادي عموم إنجلترا "فزت على واحد من أفضل عشرة لاعبين في ويمبلدون وكررت ذلك هنا".



وأضاف: "بدأت أحب خوض مثل هذه المباريات الكبيرة، مستواي يتحسن بشكل كبير".