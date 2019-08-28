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عالم

العراق يعلن ختام عمليات إرادة النصر الرابعة فى الأنبار

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 01:33 ص
جريدة الدستور
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أعلنت القوات العراقية المشتركة، اختتام عمليات "إرادة النصر" بمرحلتها الرابعة في محافظة الأنبار غربي العراق، والتي انطلقت يوم السبت الماضي استكمالا للمراحل الثلاث الماضية من العملية.

وانطلقت قوات مشتركة من الجيش والقوات الأمنية، السبت الماضي، بعمليات إرادة النصر الرابعة لتفتيش مناطق جنوب نهر الفرات ووادي حوران في غربي الأنبار.

وقال نائب قائد العمليات الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله في بيان له، إن المرحلة الرابعة من عملية إرادة النصر اكتملت والتي استمرت للفترة من الـ24 (أغسطس) الحالي ولغاية اليوم الموافق الـ27 من الشهر ذاته".

وأضاف أن المهمة تضمنت تفتيش وتطهير المناطق ضمن قاطع مسؤولية قيادة عمليات الأنبار في مناطق شمال الخط السريع ووادي حوران والمناطق ضمن قاطع مسؤولية قيادة عمليات الجزيرة جنوب نهر الفرات وحتى الحدود الفاصلة مع الأنبار جنوبا لتأمين الاستقرار الكامل في جميع المناطق المحددة.

وبين يار الله، أن أبرز النتائج المتحققة قتل إرهابيين اثنين، والقبض على 6 آخرين، وتدمير 6 أنفاق و25 وكرًا، موضحًا أن المساحة التي تم تفتيشها بلغت 42 ألفًا و890 كم مربعًا ضمن محاور عمليات إرادة النصر الرابعة، وعدد القرى التي تم تفتيشها بلغ 16 قرية.

وأكد أن هذه العملية جاءت لتستكمل النتائج التي تحققت في المراحل الثلاثة الماضية بتفتيش وتطهير وتحقيق الاستقرار وتدمير بقايا فلول عصابات داعش الإرهابية.

ولفت يار الله إلى أن قواتنا الأمنية المسلحة المشتركة ستواصل عملياتها وملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين.
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