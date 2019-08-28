بعد 60 عاما.. بي.بي تتخارج من ألاسكا بـ 5.6 مليار دولار

قالت شركة النفط العملاقة بي.بي اليوم الثلاثاء إنها اتفقت على بيع عملياتها في ألاسكا مقابل 5.6 مليار دولار إلى شركة هيلكورب إنرجي ذات الملكية الخاصة، لتتخارج من المنطقة التي عملت بها 60 عاما.



وذكرت بي.بي أن الصفقة، التي تشمل حصصا في حقل برودو باي النفطي العملاق وخط الأنابيب العابر لألاسكا البالغ طوله 1300 كيلومتر، تأتي في إطار خطتها لجمع عشرة مليارات دولار على مدى العامين المقبلين من خلال بيع أصول بهدف تعزيز ميزانيتها.



ولم يرد متحدث باسم هيلكورب على طلب للتعليق.



بدأت بي.بي العمل في ألاسكا عام 1959، وهي المشغل لحقل برودو الذي بدأ الإنتاج في 1977 وتملك فيه الشركة حصة نسبتها 26 بالمئة.



أنتج حقل برودو حتى الآن ما يربو على 13 مليار برميل من النفط، وتشير التقديرات إلى أن بإمكانه إنتاج أكثر من مليار برميل أخرى. ومن المتوقع أن يبلغ صافي إنتاج بي.بي النفطي من ألاسكا في 2019 نحو 74 ألف برميل يوميا في المتوسط.



تأتي عملية التخارج بعد شهور من اتفاق بي.بي على بيع أصولها في امتيازات نفطية في خليج السويس في مصر إلى شركة دراغون أويل مقابل مبلغ لم يتم الكشف عنه.