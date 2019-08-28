أوساكا تتخطى بلينكوفا بصعوبة فى بطولة أمريكا المفتوحة

تخطت اليابانية نعومي أوساكا اختبارا صعبا أمام الروسية آنا بلينكوفا، في بداية مشوار دفاعها عن لقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، ولم تستطع الأخيرة مجاراة قوة المصنفة الأولى عالميا التي تفوقت في نهاية المطاف بنتيجة 6-4 و6-7 و6-2.



وتقدمت بلينكوفا، غير المصنفة، 4-1 سريعا في المجموعة الأولى، وبدا أن مفاجأة تلوح في الأفق لكن أوساكا قللت من أخطائها لتفوز بـ5 أشواط متتالية وتحسم المجموعة لصالحها.



ومع ذلك رفضت بلينكوفا الاستسلام، وأنقذت نقطة لحسم المباراة على إرسال أوساكا في المجموعة الثانية، قبل أن تكسر إرسال اللاعبة اليابانية وتقود المجموعة لشوط فاصل فازت به اللاعبة الروسية عندما ردت أوساكا كرة في الشبكة.



وحافظت أوساكا على هدوئها في المجموعة الثالثة، وكسرت إرسال بلينكوفا لتتقدم 3-1، قبل أن تحسم انتصارها في الدور الأول بضربة أمامية ناجحة.



وقدمت أوساكا أداء ضعيفا وارتكبت 50 خطأ سهلا، بواقع 28 خطأ أكثر من منافستها، لكنها سددت أيضا 44 ضربة ناجحة و8 ضربات إرسال ساحقة.



ومن المقرر أن تلتقي نعومي أوساكا في الدور الثاني مع البولندية ماجدا لينيت (الخميس).



وقالت أوساكا بعد اللقاء: إن الضغط الواقع عليها لأنها تدافع عن لقبها لأول مرة كان له دور كبير في بدايتها الضعيفة للمباراة، كما أثنت على الأداء الرائع الذي قدمته بلينكوفا.



وأضافت اللاعبة اليابانية: "لا أعتقد أنني وقعت تحت هذا الضغط في حياتي من قبل، لعبت بصورة مذهلة حقا، لا أعتقد أنني وصلت مطلقا لإيقاعي المعتاد في اللعب لكني قاتلت بأقصى ما أستطيع من قوة".



وأتمت: "هذه المباراة ساعدتني كثيرا لأنني أتعلم من المباريات الصعبة. هذا يساعدني في الاستعداد لتعديل خطة اللعب طيلة المباراة".