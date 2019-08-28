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عالم

البنتاجون يوافق على بيع 73 صاروخا لليابان بقيمة 3.3 مليار دولار

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 03:40 ص
جريدة الدستور
وكالات
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وافقت الولايات المتحدة، الثلاثاء، على بيع اليابان صواريخ مضادة للصواريخ الباليستية في صفقة تبلغ قيمتها 3،3 مليار دولار، في أعقاب سلسلة تجارب باليستية جديدة لكوريا الشمالية قادرة على الوصول إلى اليابان الحليف الآسيوي الأبرز للولايات المتحدة.

وأعلن البنتاجون أنّ اليابان ستشتري ما يصل إلى 73 صاروخا من طراز "إس إم -3" من صناعة شركة "رايثيون"، وهي مخصصة للإطلاق من أنظمة محمولة على متن سفن لاعتراض صواريخ باليستية قادمة.

وتأتي الصفقة في وقت توسع كوريا الشمالية قدراتها الصاروخية الهجومية، حيث أثبتت خلال العامين الماضيين قدرتها على إطلاق صواريخ باليستية متوسطة وطويلة المدى، يمكنها حمل رؤوس نووية، قادرة على بلوغ أراضي اليابان والولايات المتحدة.

وهذا الشهر، أجرت بيونج يانج 7 تجارب على صواريخ باليستية جديدة قصيرة المدى، بلغ أحدها مسافة كافية للوصول إلى اليابان.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد عقد جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع التي عقدت في فرنسا يوم الأحد الماضي.

كما وافق البنتاجون أيضا على مبيعات أسلحة جديدة إلى المجر وكوريا الجنوبية وليتوانيا والدنمارك في صفقات تبلغ قيمتها الإجمالية 943 مليون دولار.

وستشتري المجر صواريخ "جو-جو" متوسطة المدى، من إنتاج شركة "رايثيون" المتعاقدة مع وزارة الدفاع الأمريكية.

وتتنوع مشتريات بقية الدول ما بين أنظمة سونار ذات التردد المنخفض وعربات عسكرية خفيفة وصواريخ معدة للإطلاق من غواصات.
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