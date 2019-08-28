اتحاد الكرة: سيتم تعديل موعد السوبر المصرى

قال أسامة إسماعيل المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة المصري، إنه سيتم تعديل موعد لقاء السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك.



وشدد إسماعيل في تصريحات صحفية، على صعوبة إقامة السوبر المصري في 18 سبتمبر المقبل، نظرًا لارتباط الأهلي والزمالك بخوض ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا.



وأضاف "من الوارد إعلان أسماء رؤساء اللجان بعد جلسة الغد، الاتجاه الأقرب إيقاف الدوري المحلي خلال بطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو".



ويلتقي الأهلي مع كانو سبورت من غينيا الإستوائية في دور الـ 32 بدوري الأبطال، فيما يلعب الزمالك مع نظيره جينيراسيون فوت السنغالي.



وتستضيف مصر، بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل.