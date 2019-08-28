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حوادث

القبض على هارب من حكم بالإعدام فى الجيزة

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 01:24 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على هارب من حكم بالإعدام في قضية قتل بنطاق قسم الجيزة غربي المحافظة.

البداية كانت بتلقي اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا بورود معلومات للرائد هشام فتحي معاون مباحث قسم شرطة الجيزة، يفيد بتواجد "م.ع" 41 سنة، هارب من حكم بالإعدام في قضية قتل نجل شقيقه بمركز دير مواس بمحافظة المنيا عام 2016، داخل شقة سكنية بمنطقة المنيب بدائرة القسم.

بتقنين الإجراءات القانونية والتأكد من صحة المعلومات الواردة، وبالعرض على اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة وجه بسرعة ضبط المتحري عنه، وبإعداد مأمورية لضبطه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تمكنت قوة أمنية من القبض عليه.

وبمواجهته اعترف خلال التحقيقات بالحكم الصادر ضده، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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