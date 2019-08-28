ضياء السيد: فرصة عملى بالأهلى "مستحيلة" فى ظل وجود "الخطيب"

قال ضياء السيد نجم الأهلي السابق، إن فرص عمله داخل القلعة الحمراء، تكاد تكون مستحيلة في ظل وجود مجلس محمود الخطيب.



وأضاف ضياء في تصريحات تليفزيونية، "سبب صعوبة عملي مع الأهلي تعود إلى ترشح زوج ابنتي في انتخابات الأحمر على مقعد تحت السن ضمن قائمة محمود طاهر رئيس النادي السابق".



وتابع "ليس لي علاقة بترشح زوج ابنتي ضمن قائمة طاهر، كنت وقتها في الإمارات ولم أشارك في الدعاية الانتخابية للقلعة الحمراء".



ونوه "العمل في مجال التدريب يحتاج إلى مساندة الإعلام بجانب العلاقات الجيدة مع مسئولي الأندية".



وعن وليد أزارو مهاجم الأهلي، أوضح ضياء السيد أن إهدار اللاعب المغربي للفرص السهلة مع ضياع البطولات، سبب هجوم الجماهير عليه.



وقال "أزارو يظل لاعبًا مهمًا ويجب تصفية الأجواء معه، ويجب رحيله في ظروف أفضل من ذلك".



وأتم "اختيار وليد أزارو ضمن قائمة المنتخب المغربي، أمر مهم في هذا التوقيت وسيرفع من روحه المعنوية".