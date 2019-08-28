الأمريكية أليسون تشارك فى سباق 400 متر

قال الاتحاد الأمريكي لألعاب القوى، اليوم الثلاثاء، إن أليسون فيلكس الحاصلة على 6 ميداليات ذهبية أولمبية ستواصل عودتها بعد الإنجاب العام الماضي، بالمشاركة في سباق 400 متر في مينسك الشهر المقبل.



كما تشارك ميشيل كارتر وبرايانا مكنيل وبريتني ريس بطلة العالم أربع مرات، اللاتي فزن جميعا بميداليات في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، في اللقاء الذي يقام في الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر المقبل.



ويضم فريق الرجال، أبطال الولايات المتحدة الحاليين دونالد سكوت وكريج إينجلس وهيلاري بور وجيرون روبنسون وسام ماتيس وكونور مكولوه ومايك رودجرز.



وعادت فيلكس إلى المنافسات لأول مرة خلال 13 شهرا في البطولة الأمريكية لألعاب القوى الشهر الماضي، بعد إنجاب طفلتها كامرين في نوفمبر الماضي.