نجم توتنهام يقترب من العودة للدورى الإيطالى

اقترب مهاجم فريق توتنهام الإنجليزي، من العودة إلى إيطاليا، وتحديدًا من بوابة نابولي، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع السبيرز.



وبحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن نابولي اتفق مع الإسباني المخضرم فرناندو يورينتي (34 عامًا)، على تقاضي 2.5 مليون يورو في الموسم، إضافة إلى مليون يورو عمولة وكيله.



وما يؤكد اقتراب الصفقة بالفعل، هو حجز نابولي فيلا سيتوارت، والتي ستشهد إجراء الفحوصات الطبية للاعب.



جدير بالذكر أن يورنتي لعب من قبل في صفوف يوفنتوس، ويملك خبرة واسعة في الكالتشيو، يسعى المخضرم كارلو أنشيلوتي، مدرب فريق الجنوب، في استغلالها بالموسم الجديد.



وساهم يورينتي العام الماضي، في تأهل توتنهام لنهائي دوري أبطال أوروبا، قبل الخسارة أمام ليفربول بهدفين دون رد خلال المباراة النهائية.