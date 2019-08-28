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رياضة

ديبملى يُثير الجدل على "انستجرام"

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 02:15 ص
جريدة الدستور
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أثار عثمان ديمبيلي نجم فريق نادي برشلونة الإسباني الكثير من الجدل بما فعله على حسابه الموثق على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "انستجرام".

وذكرت صحيفة سبورت الشهيرة والمعروفة بميولها الكتالونية، أن البرسا سيكون بحاجة إلى موافقة ديمبيلي على الانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل التعاقد مع الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، حيث توصل مسؤولو الناديين إلى اتفاق يقضي بانتقال الجناح الفرنسي إلى ملعب حديقة الأمراء، مع دفع مبلغ 170 مليون يورو على دفعتين، إحداهما هذا العام والأخرى العام القادم.

وسلطت صحيفة ذا صن البريطانية الضوء على إزالة اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا لبرشلونة من حسابه على موقع الصور الشهير، حيث كان نجم بوروسيا دورتموند الألماني السابق يضع برشلونة كموقع بالنسبة له.

وعلق أحد المتابعين على ما قام به ديمبيلي: "هو فعل نفس الشيء قبل أن يذهب إلى برشلونة"، مما يعتبر إشارة إلى قرب رحيل اللاعب الذي يجيد استخدام كلتا القدمين بنفس الكيفية عن كامب نو.

ويُنتظر أن يتم التعرف على مدى قابلية اللاعب للدخول في صفقة نيمار، مما سيسهل الأمور كثيرًا على مسؤولي البلوجرانا وسيقرب نيمار من تحقيق حلم العودة إلى الفريق الكتلوني.
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