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محمد فودة يكتب: من يقف وراء "التشهير" بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا؟

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 12:58 ص
الإعلامي محمد فودة
الإعلامي محمد فودة
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من الطبيعى جداً أن يتعرض أى عمل عام مهما كان حجمه ومكانته للنقد طالما كان هذا الانتقاد موضوعيًا ويستند إلى المبادئ المهنية المتعارف عليها فى هذا المجال وطالما كان من أجل المصلحة العامة، ولكن أن يتحول هذا النقد إلى ما يشبه "وصلة ردح" وانفلات أخلاقى وتشهير بسمعة الشرفاء، فهو أمر يدعو للأسى والأسف ويتطلب وقفه حاسمة وحازمة والضرب بيد من حديد على رأس كل من تسول له نفسه الانزلاق فى "الوحل".

إن هذا النوع المنحرف من النقد يحدث الآن ويترجمه على أرض الواقع، ذلك الهجوم الضارى الذى تتعرض له جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بشكل منظم وبأسلوب ممنهج وبوسائل وأدوات لا علاقة لها بأصول النقد البناء.

لقد استوقفنى فى هذا الأمر أنه كلما تقدمت الجامعة خطوة نحو التطوير والتحديث ومواكبة الجديد فى مجالات التعليم كلما ازدادت السهام والطعنات الموجهة نحوها من الاتجاهات كافة، وهى للأسف الشديد عبارة عن سهام مسمومة لاتستهدف النيل من اسم الجامعة فقط؛ بل والإساءة أيضًا من اسم رئيس مجلس أمنائها الأستاذ خالد الطوخى والتقليل من أية انجازات له.

فهل يمكن أن ينكر أحد تلك الطفرة الهائلة التى حققتها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، خاصة قيامها بتفعل توجهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مجال التطوير التكنولوجى والأخذ بأحدث نظم التكنولوجيا لتصبح أول جامعة ذكية يتم ميكنتها وإدارتها باستخدام نظم الذكاء الاصطناعى، فضلاً عن قيامها بتوقيع العديد من بروتوكولات التعاون مع كبرى الجامعات الدولية المشهود لها بالكفاءة والجودة فى مجالات التعليم، إلى جانب قيامها بالكثير من الأنشطة الإنسانية؛ انطلاقاً من حرصها على القيام بالمسئولية المجتمعية.

لقد هالنى هذا الكم الهائل من الطعنات التى تعرضت لها الجامعة مؤخرًا والتى يقف خلفها أشخاص مغرضون لا هم لهم سوى إهالة التراب على الجامعة ومن فيها، فهؤلاء الموتورون قد أعماهم الحقد والغل والكراهية وسيطرت على عقولهم الرغبة فى الاغتيال المعنوى لهذا النجاح الذى عز عليهم أن يروه يكبر ويزداد ويتنامى أمام أعينهم يومًا بعد الآخر.

ليس هذا وحسب؛ بل أن أصحاب القلوب السوداء قد استخدموا الأساليب القذرة والطرق الملتوية فى الهجوم على الجامعة ورئيس مجلس أمنائها، مستخدمين فى ذلك بعض أصحاب الأقلام المأجورة الذين يشبهون إلى حد كبير "القاتل بأجر" الذى يعمل مع من يدفع أكثر، فرأينا خلال الفترة الأخيرة كتابات هنا وهناك عبر "السوشيال ميديا" اشبه بطلقات الرصاص القاتلة ولكنها والحق يقال لم تصمد أمام الشرفاء الذين تصدوا بكل جرأة وجسارة لتلك الهجمة التتارية المدفوعة مقدمًا.. وهو ما أثلج صدرى وجعلنى أشعر أنه وسط وجود هذا الكم الهائل من أصحاب الأقلام المسمومة فهناك أيضًا الصحفيون الشرفاء الذين يمتلكون من الشجاعة ما يجعلهم يتصدون وبكل قوة لأية محاولات خبيثة تستهدف التقليل من هذه الإنجازات الكبرى التى حققتها الجامعة.

والحق يقال فإنه لم يعد خافيًا على أحد تفاصيل تلك الحملة الشرسة التى يتعرض لها خالد الطوخى، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حيث يقف خلفها بعض أقاربه من الدرجة الأولى وذلك من أجل النيل من سمعته والإساءة لشخصه؛ أملاً فى الوصول إلى هدف محدد وهو الاستحواذ على تلك الجامعة التى يشهد له الجميع أنه قد عمل بكل جد واجتهاد حتى استطاع أن يجعلها صرح تعليمى بكل ما تحمله الكلمة من معنى ليس هذا وحسب؛ بل أنها أصبحت على يديه فى مصاف الجامعات الكبرى ليس فى مصر فقط؛ بل فى التصنيف العالمى أيضًا.
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